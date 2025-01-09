هذا ما يحدث لقلبك عند النوم بجوار الهاتف.. مفاجأة

كتبت- أسماء العمدة:

النوم بجوار الهاتف المحمول عادة شائعة جدًا، لكنها قد تحمل بعض المخاطر على صحتك، خاصة على المدى الطويل.

ووفقًا لموقع medicalxpress هناك عدة جوانب مرتبطة بهذا السلوك قد تؤثر سلبًا على صحتك بشكل عام، وبالتالي قد تؤثر على صحة القلب بشكل غير مباشر.

اضطراب النوم

الضوء الأزرق المنبعث من شاشة الهاتف يعيق إفراز هرمون الميلاتونين، وهو الهرمون المسؤول عن تنظيم النوم، هذا الاضطراب في النوم قد يؤدي إلى مشاكل صحية عديدة، من بينها ارتفاع ضغط الدم، وهو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب.

الإشعاعات الكهرومغناطيسية

على الرغم من أن مستوى الإشعاع الصادر من الهواتف المحمولة منخفض نسبيًا، إلا أن التعرض المستمر لهذه الإشعاعات قد يكون له آثار سلبية على المدى الطويل، بعض الدراسات تشير إلى أن التعرض المستمر للإشعاعات الكهرومغناطيسية قد يزيد من مستويات التوتر والإجهاد، مما يؤثر سلبًا على صحة القلب.

التوتر والقلق

استخدام الهاتف قبل النوم مباشرة، خاصةً تصفح وسائل التواصل الاجتماعي أو قراءة الأخبار، قد يزيد من مستويات التوتر والقلق، مما يؤثر على جودة النوم ويزيد من الإجهاد على القلب.

التأثير على الجهاز العصبي

بعض الدراسات تشير إلى أن الإشعاعات الكهرومغناطيسية قد تؤثر على الجهاز العصبي، مما قد يؤدي إلى اضطرابات في ضربات القلب في بعض الحالات النادرة.

نصائح لتجنب الآثار السلبية

إبعاد الهاتف عن السرير

يُفضل وضع الهاتف بعيدًا عن السرير أثناء النوم، على مسافة متر على الأقل.

إغلاق الهاتف أو وضعه على وضع الطيران

هذا يقلل من انبعاث الإشعاعات.

تجنب استخدام الهاتف قبل النوم مباشرة

حاول الابتعاد عن استخدام الهاتف قبل ساعة على الأقل من النوم.

خلق بيئة نوم صحية

تأكد من أن غرفة نومك مظلمة وهادئة وباردة.

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