يشبه الإنفلونزا.. الأعراض الخفية لفيروس HMPV

كتب- أحمد الضبع:

حذّر خبراء الصحة في المملكة المتحدة من ضرورة مراقبة الأعراض الخفية لفيروس HMPV (فيروس التهاب الرئة البشري)، الذي يشبه الإنفلونزا ويمكن أن يكون خطيرًا، وذلك في ظل ارتفاع عدد الإصابات في الصين وظهوره في بريطانيا أيضًا.

وأشارت التقارير الطبية إلى أن الفيروس قد تسبب في اضطراب واسع في الصين، خاصة بين الأطفال، وظهرت حالات مشابهة في المقاطعات الشمالية للبلاد، ما أثار مخاوف من انتشاره بشكل أكبر.

وأظهرت البيانات الأخيرة من المملكة المتحدة أن الإصابات بالفيروس شهدت زيادة ملحوظة في الأسابيع الماضية، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل".

ومنذ اكتشاف فيروس HMPV في المملكة المتحدة عام 2001، كانت حالات الإصابة تقتصر على ما يقارب الأربع حالات أسبوعيًا في الشتاء، إلا أن الخبراء يحذرون الآن من انتشار الفيروس بشكل غير مرئي، حيث يمكن أن يظل في الجسم لعدة أيام قبل ظهور أعراضه، ما يسهل انتقاله دون معرفة الشخص المصاب.

الأعراض الخفية لفيروس HMPV

ويُظهر الفيروس أعراضًا مشابهة للإنفلونزا مثل السعال وسيلان الأنف والتهاب الحلق والحمى، التي تختفي عادة بعد خمسة أيام، وفي بعض الحالات الأكثر شدة، قد يصاب الأشخاص بالتهاب الشعب الهوائية أو الالتهاب الرئوي، ما يسبب ضيقًا في التنفس وسعالًا شديدًا.

وفي تعليقه على الأعراض، قال البروفيسور جون تريجونينج، خبير علم المناعة في إمبريال كوليدج لندن، إن أعراض الفيروس مشابهة جدًا لفيروس الجهاز التنفسي المخلوي (RSV)، الذي يصيب الأطفال عادة.

وأضاف: "الفيروس ينتقل عبر السعال والعطس، ومن الضروري اتخاذ تدابير وقائية مثل التواجد في أماكن جيدة التهوية وغسل اليدين بشكل متكرر".

وأوضح البروفيسور جوناثان بول، عالم الفيروسات في كلية ليفربول للطب الاستوائي، أن الفيروس موجود منذ سنوات طويلة، لكنه نادرًا ما يسبب مضاعفات خطيرة.

وفي السياق ذاته، أضاف البروفيسور بول هانتر من جامعة إيست أنجليا، أن الأطفال دون سن الخامسة هم الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس.

وفي الصين، سجلت السلطات الصحية زيادة بنسبة 12% في حالات الإصابة بالفيروس في الأسابيع الأخيرة، ما يعكس حالة من التوتر في النظام الصحي.

من جهتها، تواصل المملكة المتحدة مراقبة التفشي، حيث تشهد البلاد حاليًا زيادة حادة في حالات الأنفلونزا، مما يزيد الضغط على المستشفيات.

وفي خضم هذه الموجة، يُنصح الخبراء بضرورة الراحة في المنزل، الحفاظ على الترطيب، وتجنب نشر الفيروس للآخرين.

كما يشددون على أهمية الابتعاد عن الأماكن المزدحمة، والاهتمام بحماية الفئات الأكثر ضعفًا، مثل الأطفال وكبار السن.

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