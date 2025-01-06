ما أسباب وأعراض وعلاج العشى الليلي؟

يعاني بعض الأشخاص من مشكلة في الرؤية ليلا أو ما يعرف بـ" العشى الليلي".

وكشفت طبيبة العيون الروسية نورلانا أسكيروفا أعراض العشى الليلي وتتضمن: انخفاض حساسية العين للضوء وعدم قدرتها على التكييف مع الظلام، وفقا لموقع "mail.ru"

كما أن الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة يمكنهم الرؤية بشكل طبيعي في النهار وفي ظروف الإضاءة الجديدة، ولكن تصبح الرؤية لديهم سيئة في ظروف الإضاءة المنخفضة فقط".

والعشى الليلي ليس مرض ولكن يكون علامة لمرض آخر يؤثر على العين، وقد يحدث نتيجة تغيرات تنكسية بشبكية العين، أو نتيجة الأمراض الناجمة عن التهاب المشيمية وشبكية العين، أو بسبب ضمور العصب البصري، وبسبب الزرق.

كما أن ضعف الرؤية في الليل قد يكون سببه نقص أحد الفيتامينات في الجسم مثل فيتامين A، وأن الكمية التي يحتاجها الشخص البالغ من هذا الفيتامين يوميا تتراوح ما بين 800-1000 ميكروجرام، كما أن تدهور الرؤية في المساء قد يكون سببه العمل لساعات طويلة خلف شاشات الحواسب ومشاهدة التلفاز لفترات طويلة، أو نتيجة إرهاق العين بأعمال تتطلب تركيزا كبيرا أثناء تنفيذها.

ويشير العديد من الأطباء إلى أن الأشخاص الذين يعانون من "العشى الليلي" تكون لديهم صعوبات في التنقل حتى داخل المنزل في ظروف الإضاءة الخافتة، ولديهم صعوبات في القيادة بالليل، كما قد تظهر لديهم أعراض مثل ألم الرأس وألم العينين والغثيان، وكبار السن هم أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالات من الشباب، كما أن الذين يعانون من مشكلات في البنكرياس قد يصابون بـ"العشى الليلي" نتيجة نقص فيتامين A الضروري لصحة العين وعملها.