ما فوائد الكولاجين لجسم الإنسان؟

الكولاجين هو اللبنة الأساسية لأنسجة الجسم خاصة العضلية الهيكلية، ويحتاج جسمنا إلى تجديد مستمر لألياف الكولاجين للحفاظ على قوة وصلابة الهيكل العظمي والمفاصل والأربطة.

والكولاجين بروتين قائم على اللحوم، والأنسجة الحيوانية هي المصدر الطبيعي الوحيد للكولاجين، وفقا لموقع "مديكال إكسبريس".

ويوجد بعض الخضروات التي تحتوي على نسبة عالية من حمض الجلايسين الأميني (المكون الرئيسي للكولاجين)، ولكنها لا تمتص بسهولة، كما يساعد فيتامين سي على إنتاج بروتين الكولاجين.

والأشخاص الذين يتناولون الكثير من اللحوم أو مرق العظام لا يرون تأثيرا كبيرا لمكملات الكولاجين، لأنهم يحصلون على كمية جيدة بشكل طبيعي.

بينما يحتاج النباتيون إلى مصدر جيد للأحماض الأمينية المناسبة لأجسامهم لبناء الكولاجين.

الكافيين والكولاجين

إذا كان هناك الكثير من الكافيين في الجسم، مثل 5-6 أكواب من القهوة، فإنه يعيق إنتاج الكولاجين.

وعند تناول مكملات الكولاجين، يحدث زيادة في مؤشر متداول (يُعرف باسم ببتيد بروكولاجين الطرفي الأميني) لتخليق الكولاجين. لذا، فإننا نعلم أن مكملات الكولاجين يمكن أن تكون جيدة. وهذا صحيح بشكل خاص لدى الأفراد الأكبر سناً.

وأحد الفوائد لمكملات الكولاجين هو هشاشة العظام. حيث يُظهر الذين يتناولون مكملات الكولاجين انخفاضاً في أعراض هشاشة العظام، مثل آلام الركبة أو تقييد الحركة.

ولا يوجد جانب سلبي لتناول مكملات الكولاجين عالية الجودة، أي تلك الموجودة في جلود الحيوانات. لكن يمكن أن يحتوي الكولاجين المصنوع من العظام على كميات عالية من المعادن الثقيلة.

ويتحسن امتصاص الجسم لمكملات الكولاجين من خلال تناول أحماض أمينية، وأفضل مصدر لها هو الحليب، من وجهة نظر الدكتور بار.

أما عن دور مكملات أحماض أوميجا 3، ويرتبط هذا الدور بوجود التهابات في الجسم تعيق إنتاج الكولاجين، فإذا لم يكن هناك التهابات لا يوجد تأثير لها على علاقة الكولاجين بالعظام والعضلات.