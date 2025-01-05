سرطان المعدة.. طبيب يكشف الأعراض المبكرة

يعتبر سرطان المعدة أحد أكثر أنواع السرطان انتشارا وفتكا، فوفقا لمنظمة الصحة العالمية، تشخص سنويا أكثر من مليون حالة جديدة، ويشير الدكتور محمد سليمانوف أخصائي الأورام إلى أن سرطان المعدة غالبا ما يصيب الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما والنساء فوق 70 عاما. ولكن هذا لا يعني أبدا أن المرض لا يمكن أن يصيب الآخرين في سن مبكرة - مثل هذه الحالات ليست نادرة. لذلك يجب أن نعلم أن لسرطان المعدة مسار عدواني، أي تقل فرص نجاح علاجه في مراحله المتقدمة، ما يشير إلى أن تشخيص المرض مبكرا يزيد من فرص الشفاء كثيرا.

ويقول: "للأسف، يمكن أن لا تظهر أعراض سرطان المعدة لفترة طويلة. وغالبا ما تظهر العلامات الأولى فقط في المراحل المتقدمة. أما في المراحل المبكرة، فيبدو المرض وكأنه التهاب المعدة أو قرحة المعدة، لذلك يجب عدم تجاهل أعراض مثل عدم الراحة بعد تناول الطعام، والتجشؤ الحامض، وحرقة المعدة، والغثيان، والشعور بالامتلاء في المعدة دون الإفراط في تناول الطعام، وفقدان الشهية وفقدان الوزن المفاجئ، والضعف العام، والتعب"، بحسب صحيفة "إزفيستيا".

ووفقا له، إذا تم تشخيص الإصابة بالمرض، فلا داعي للذعر لأن التقنيات الموجودة حاليا تسمح بالتعافي منه حتى في مراحله المتقدمة. كما أن الثقة بالشفاء مهمة جدا.

ويقول: "ومن المهم أن يشارك المريض بنفس القدر في عملية التشخيص والعلاج. كما من الضروري اتباع توصيات الطبيب بدقة، وكذلك إبلاغه على الفور بأي تغييرات في حالته لأن هذا يزيد كثيرا من فرص التعافي".

ويشير الطبيب، إلى أن علاج المرض يعتمد على المرحلة التي شخص فيها. فمثلا في المراحل المبكرة يمكن إجراء عملية جراحية لعدم وجود النقائل. أما في المرحلتين الثالثة والرابعة، فيستخدم العلاج الكيميائي والعلاج الموجه والعلاج المناعي. ويمكن في بعض الحالات، استخدام العلاج الكيميائي المفرط الحرارة لإزالة النقائل.