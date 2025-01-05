مرض حمى الأرانب ينتشر في الولايات المتحدة.. ما أعراضه؟

شهدت حالات التولاريميا، أو "حمّى الأرانب"، وهو مرض نادر، ارتفاعا بنسبة 50% في الولايات المتحدة مؤخرا، حيث يصيب الأطفال وكبار السن والسكان الأصليين، وخاصة في ألاسكا، وينتشر هذا المرض عن طريق البكتيريا من القراد وذباب الغزلان والحيوانات المصابة، ويؤدي إلى ظهور أعراض، مثل تقرحات الجلد وتهيج العين ومشاكل الجهاز التنفسي.

وتصنف البكتريا المسببة له ضمن الأنواع عالية الخطورة، نظراً لإمكانية استخدامها في الأسلحة البيولوجية، وتنتقل عدوى هذه البكتريا بين البشر والحيوانات، وتعتبر الأرانب والقوارض الأكثر تعرضاً لهذه الجرثومة، بحسب "تايمز أوف إنديا".

ووفق تقارير مراكز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها في الولايات المتحدة، شهدت الفترة بين عامي 2011 و2022 زيادة في انتشار عدوى "حمّى الأرانب" بنسبة 56%، مقارنة بالسنوات الـ 10 السابقة لهذه الفترة.

أعراض العدوى

قرحة الجلد.

تهيّج والتهاب العين.

احتقان الحلق وقرحة الفم.

صعوبة التنفس.

الوقاية والعلاج

تشمل الوقاية استخدام المواد الطاردة للحشرات، وشرب المياه النظيفة.

يساعد طارد الحشرات على إبعاد القراد والحشرات الأخرى الناقلة للعدوى، وبالمثل ينبغي تغطية الذراعين وأجزاء الجسم بالملابس، وإبعاد وقتل أي حشرات تلتصق بالملابس، أو أغراض التخييم أو الأواني، وغير ذلك.

وتُعالج العدوى بمضادات حيوية، وتتراوح نسبة الوفيات في حالة الإصابة بين 2% و24%.