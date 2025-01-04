دراسة تكشف دور المكسرات في إنقاص الوزن

د ب أ

أظهرت دراسة حديثة نشرتها مجلة "مراجعة أبحاث التغذية" أن المكسرات، رغم غناها بالسعرات الحرارية، يمكن أن تكون جزءاً فعّالاً من نظام غذائي يهدف إلى إنقاص الوزن.

في تحليل لسبع دراسات تناولت تأثير الأنظمة الغذائية التي تتضمن المكسرات على فقدان الوزن، تبين أنه لا توجد تأثيرات سلبية لهذه الأطعمة على فقدان الوزن.

بل إن الأشخاص الذين تناولوا ما بين 40 إلى 80 جراماً من المكسرات يومياً فقدوا من 1 إلى 7 كغم أكثر مقارنة بغيرهم في 4 من أصل 7 دراسات.

لماذا تساعد المكسرات على إنقاص الوزن؟

تتميز المكسرات بخصائص غذائية تجعلها مفيدة للتحكم في الوزن، منها:

غنية بالأحماض الدهنية غير المشبعة: تساهم في تحسين التمثيل الغذائي.

مصدراً للبروتين النباتي: يعزز الشعور بالشبع ويقلل الرغبة في تناول وجبات إضافية.

غنية بالألياف الغذائية: تعمل على إبطاء عملية الهضم وتعزيز الشعور بالامتلاء لفترة أطول.

فوائد إضافية للمكسرات

إلى جانب دورها في إنقاص الوزن، ترتبط المكسرات بتحسين العديد من الجوانب الصحية، مثل:

تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.

تحسين صحة الأمعاء والتمثيل الغذائي.

دعم الأداء الذهني.