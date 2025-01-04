احذرها.. مخاطر قلة النوم أثناء الحمل وبعده

كشفت دراسة حديثة عن المخاطر الصحية المترتبة على قلة النوم خلال فترة الحمل واستمرارها في السنوات التالية للولادة.

وأظهرت النتائج أن قلة النوم المزمنة قد تزيد من احتمالات الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي، و"مديكال إكسبريس".

ما هي متلازمة التمثيل الغذائي؟

تشير متلازمة التمثيل الغذائي إلى مجموعة من ثلاث حالات طبية على الأقل من بين الحالات الخمس التالية:

زيادة الدهون في منطقة البطن.

ارتفاع ضغط الدم.

زيادة مستوى السكر في الدم.

ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية.

انخفاض نسبة الكولسترول الجيد في الدم.

تفاصيل الدراسة

أجرت الدكتورة مينغي كيم من جامعة نورث وسترن في شيكاغو، بالتعاون مع فريق من الباحثين، دراسة لفحص العلاقة بين النوم القصير المزمن خلال الحمل وبعده، ومدى ارتباطه بمخاطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي وارتفاع ضغط الدم.

النوم القصيرعُرّف بأنه النوم لمدة تقل عن 7 ساعات يومياً، سواء أثناء الحمل أو في فترة تتراوح بين عامين و7 أعوام بعد الولادة.