كيف يؤثر السكري على صحة الفم والأسنان؟

يعتبر السكري من الأمراض التي تترك تأثيرات سلبية على العديد من وظائف الجسم وأعضائه، وقد يسبب مضاعفات تؤثر على صحة الفم والأسنان أيضا.

وحول الموضوع قال الطبيب وأخصائي جراحة الأسنان الروسي إيليا تستسوشفيلي:"ارتفاع مستويات السكر في الدم قد يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة، منها مشاكل في الفم مثل تساقط الأسنان والتهابات اللثة".

وأضاف:"الأشخاص الذين يعانون من السكري تكون عملية التئام الجروح لديهم أبطأ من غيرهم، بما فيها الجروح التي يتعرض لها الفم واللثة، وبالتالي يزداد خطر الالتهابات، وقد يؤدي هذا الأمر إلى فقدان الأسنان، في حال لم يسيطر المريض على مستويات السكر في دمه فإن عملية علاج أسنانه تكون معقدة أو حتى مستحيلة في بعض الحالات".

وأشار الطبيب إلى أن ارتفاع معدلات الغلوكوز في اللعاب يؤدي إلى تشكل طبقات ضارة على الأسنان، وعدم السيطرة على هذا الأمر في الوقت المناسب يسبب التهابات اللثة والتهابات دواعم الأسنان وداء المبيضات وجفاف الفم، وبالتالي تسوس الأسنان بسرعة.

وللحفاظ على أسنان صحية ينصح الطبيب مرضى السكري بضبط معدلات السكر في دمهم، ومراجعة أطباء الأسنان مرة كل ثلاثة أشهر، وتنظيف الأسنان بفرشاة ناعمة مرتين على الأقل يوميا، واستخدام معاجين أسنان تحتوي على مكونات مضادة للبكتيريا، والابتعاد عن التدخين والمشروبات التي تحتوي على نسب عالية من السكريات، واستخدام غسول الفم.