إعلان

هل نشأت في مختبر؟.. معلومات جديدة عن كورونا

05:30 ص الإثنين 27 يناير 2025

هل نشأت في مختبر؟.. معلومات جديدة عن كورونا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

- رويترز

قال متحدث باسم وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، إن الوكالة خلصت إلى أنه من المرجح أن جائحة كورونا، قد نشأت في مختبر، وليس في الطبيعة.

وكانت الوكالة قد قالت لسنوات إنها لا تستطيع استنتاج ما إذا كانت الجائحة نتيجة لحادث في مختبر، أو أنها نشأت في الطبيعة، لكن مسؤولاً أمريكياً كبيراً قال إن مدير الوكالة السابق ويليام بيرنز طلب من المحللين والعلماء بوكالة المخابرات في الأسابيع الأخيرة لإدارة جو بايدن اتخاذ قرار واضح بهذا الشأن، مشدداً على الأهمية التاريخية للوباء.

لكن الوكالة قالت إن "لديها ثقة منخفضة" في تقييمها بأن "الأصل البحثي لجائحة كورونا هو الأكثر احتمالية"، وأشارت في بيانها إلى أن كلا الاحتمالين - المختبر والطبيعة - لا يزالا قائمين.

ولم ترد السفارة الصينية في واشنطن بعد على طلب للتعليق.

كورونا فيروس كورونا كوفيد-19
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
عادة بين الموظفين في العمل قد تسبب الإصابة بالجلطة القلبية

إعلان

إعلان

عاجل - مصر تعلّق على مقترح تهجير الفلسطينيين من غزة إليها
"تطهير غزة".. ماذا نعرف عن خطة ترامب وموقف مصر وحماس؟- تغطية شاملة
قبل مكالمة ترامب مساء اليوم.. ماذا قال السيسي عن تهجير الفلسطينيين في عيد الشرطة؟