الورم البرولاكتيني.. الأسباب والأعراض والعلاج

- د ب أ

قالت الجمعية الألمانية للغدد الصماء إن الورم البرولاكتيني، هو ورم في المخ يسبب ارتفاع مستويات هرمون البرولاكتين، وهو النوع الأكثر شيوعاً لأورام الغدة النخامية.

وأوضحت الجمعية أنه عادة ورم حميد يتطور في الغدة النخامية، وهي غدة صغيرة في الدماغ بحجم حبة البازلاء أو الكرز، في الجانب السفلي من الدماغ قرب التقاطع البصري. وتتحكم هذه الغدة في العديد من وظائف الجسم، وهي مسؤولة عن إنتاج الهرمونات المهمة.

أسباب غير معلومة

ولم تحدد أسباب الإصابة به حتى الآن؛،ففي معظم الحالات يكون الورم تلقائياً دون أي تاريخ عائلي. ومع ذلك، هناك أيضاً أدلة على أن الوراثة قد تلعب دوراً، ويصيب الورم الرجال والنساء على حد سواء، لكن النساء أكثر عُرضة للإصابة به.

الأعراض

ويمكن الاستدلال على الإصابة بعد، انقطاع الدورة الشهرية، وانقطاع التبويض، والتدفق غير الطبيعي للحليب من الثديين، و ألم بطانة الرحم الرقيقة واحتمال جفاف المهبل والألم أثناء الجماع، وانخفاض الرغبة الجنسية، وزيادة شعر الوجه والجسم، مع هشاشة العظام، وعند إصابة الرجال به فإنهم لا يلاحظون عادة انخفاض الرغبة الجنسية، وضعف الانتصاب وفي بعض الحالات تضخم الغدد الثديية.

ومن الأعراض أيضاً الصداع أو ضعف الرؤية مثل فقدان المجال البصري إذا تعرض العصب البصري للتضيق.

التشخيص والعلاج

وتشخص الإصابة به بعد فحص دم للتحقق من مستويات البرولاكتين، وإذا كانت القيمة مرتفعة، يكون بالتصوير بالرنين المغناطيسي أو التصوير المقطعي المحوسب للجمجمة لرؤية الورم.

وفي بعض الحالات، تجرى اختبارات أخرى لاستبعاد أسباب إضافية لارتفاع مستويات هرمون البرولاكتين مثل قصور الغدة الدرقية أو الآثار الجانبية للأدوية.

وعادةً ما يمكن علاجه بالأدوية، التي تعمل على خفض مستوى هرمون البرولاكتين.

وإذا لم يكن ذلك العلاج فعالاً أو إذا كان الورم يضغط على الهياكل المحيطة في الدماغ، فقد تكون الجراحة ضرورية، لإزالته، وإذا لم ينجح الدواء أو الجراحة يمكن استخدام العلاج الإشعاعي.

وأشارت الجمعية إلى أن الورم البرولاكتيني قد يؤدي إلى ضعف خصوبة النساء في البداية، غير أن العلاج في الوقت المناسب يتيح في أغلب الأحيان إمكانية الحمل، بعد بضعة أشهر فقط من العلاج.