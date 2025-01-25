تسببت في بتر ساق فتاة.. 5 علامات تكشف الإصابة بسرطان العظام

كتب- أحمد الضبع:

خضعت أليشيا أورتستاد، الطالبة السويدية البالغة من العمر 19 عامًا، لعملية جراحية لإنقاذ حياتها بعد أن تضخم حجم ساقها فجأة، ليتبين أنها مصابة بسرطان العظام النادر.

وفي صيف عام 2023، بدأ الألم في ركبتها اليسرى، إلا أنها لم تظن في البداية أن الأمر خطير، لكن تطور الوضع بسرعة ليتحول إلى "علامات تحذير ضخمة".

علامات خطيرة يجب الانتباه لها

وذكرت أليشيا أن العلامات الحمراء أي الخطيرة التي شعرت بها وكانت تشير إلى إصابتها بسرطان العظام هي:

1- ألم مستمر في الركبة: بدأ الألم في ركبتها اليسرى وكان مزعجًا في البداية ثم تطور ليصبح مبرحًا.

2- تورم مفاجئ في الساق: تورمت ساقها إلى حجم كبير جدًا، مما جعلها غير قادرة على تحمل وزنها.

3- نزلات برد متكررة: بدأت تعاني من نزلات برد متكررة، وهي علامة غير مرتبطة عادة بمشاكل العظام.

4- وجود أوردة زرقاء ظاهرة على الركبة: ظهرت أوردة زرقاء على ركبتها وكانت بارزة بشكل غير طبيعي.

5- إرهاق شديد وصعوبة في التركيز: كانت تشعر بإرهاق غير مفسر وصعوبة في التركيز أثناء دراستها، وكان ذلك يؤثر على حياتها اليومية.

ومع مرور الوقت، أصبح الألم لا يُحتمل، وأدت التورمات إلى إعاقة قدرتها على تحمل وزن جسدها، وورغم تلقيها مسكنات للألم من الأطباء، لم يُكتشف السرطان إلا بعد أشهر عبر فحص التصوير بالرنين المغناطيسي في ديسمبر 2023.

وعندئذٍ اكتشفت أليشيا أنها مصابة بساركوما العظام، وهو نوع نادر وعدواني من السرطان، ومع تصاعد الموقف، كان الحل الوحيد لإنقاذ حياتها هو بتر الساق، حسبما ذكرت "ديلي ميل".

وفي يناير 2024، أجرت أليشيا العملية وتم تركيب طرف اصطناعي لها، وهي الآن تشارك تجربتها مع متابعيها على تطبيق "تيك توك" لتحذر الآخرين من تجاهل الأعراض التي قد تبدو بسيطة في البداية.

كما أكدت أن "الألم أثناء الراحة" كان من أبرز العلامات التي تجاهلتها، وهو عرض شائع في ساركوما العظام.

أليشيا الآن تشجع الآخرين على طلب المساعدة الطبية فور ظهور أي أعراض مشابهة، مؤكدة أن التشخيص المبكر قد يكون فارقًا بين الحياة والموت.