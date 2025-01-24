5 أسباب غير متوقعة لألم الصدر

ألم الصدر هو شعور بالانزعاج أو الألم في منطقة الصدر، ويمكن أن يكون نتيجة لعدة أسباب مختلفة، تتراوح من المشكلات البسيطة إلى الحالات الصحية الخطيرة.

يمكن أن يكون هذا الألم ناتجًا عن مشاكل في القلب أو الرئتين أو الجهاز الهضمي أو العضلات أو حتى التوتر النفسي.

فيما يلي بعض الأسباب الشائعة لألم الصدر وفق "هيلث لاين":

1. أسباب قلبية

النوبة القلبية (الاحتشاء القلبي): تحدث عندما ينخفض أو ينقطع تدفق الدم إلى جزء من القلب، مما يؤدي إلى تدمير الأنسجة القلبية.

يشعر الشخص بألم في الصدر يكون عادة ضاغطًا أو ثقيلًا.

الذبحة الصدرية: هي ألم في الصدر يحدث عندما لا يتلقى القلب كمية كافية من الأوكسجين بسبب تضيق الأوعية الدموية (تصلب الشرايين).

هذا الألم قد يختفي مع الراحة.

التهاب غشاء القلب (التهاب التامور): التهاب في الغشاء الذي يحيط بالقلب، قد يؤدي إلى ألم حاد يشبه الطعنات في الصدر.

تمزق الشريان الأبهر: حالة نادرة ولكنها خطيرة يحدث فيها تمزق في الشريان الأبهر، وتسبب ألمًا شديدًا ومفاجئًا في الصدر.

2. أسباب رئوية

الانسداد الرئوي (الجلطة الرئوية): يحدث عندما تسد جلطة دموية شريانًا في الرئة، مما يسبب ألمًا حادًا في الصدر وضيقًا في التنفس.

التهاب الرئتين (ذات الرئة): التهاب في أنسجة الرئة، قد يسبب ألمًا في الصدر، خاصة عند التنفس العميق أو السعال.

استرواح الصدر (الهواء في التجويف الصدري): يحدث عندما يدخل الهواء إلى المساحة بين الرئتين وجدار الصدر (غشاء الجنب)، مما يسبب ألمًا مفاجئًا وحادًا.

التهاب غشاء الجنب: التهاب في الغشاء الذي يغطي الرئتين، يسبب ألمًا حادًا يزيد مع التنفس العميق أو السعال.

3. أسباب هضمية

حرقة المعدة (الجزر المعدي المريئي): عندما يعود حمض المعدة إلى المريء، يسبب شعورًا بالحموضة والألم في الصدر، ويشعر المريض أحيانًا وكأن الألم ناتج عن مشكلة في القلب.

التهاب المريء: التهاب في المريء قد يؤدي إلى ألم في الصدر مشابه لألم النوبة القلبية.

قرحة المعدة أو الاثني عشر: قد تسبب القرحة ألمًا في البطن قد ينتشر إلى الصدر.

عسر الهضم: اضطرابات الجهاز الهضمي قد تؤدي إلى شعور بعدم الراحة في منطقة الصدر.

4. أسباب عضلية هيكلية

الشد العضلي: قد تؤدي الإصابات أو الإفراط في استخدام عضلات الصدر إلى ألم عضلي.

التهاب المفاصل الصدري: التهاب في المفاصل التي تربط الأضلاع بعظام الصدر قد يسبب ألمًا في الصدر عند التحرك أو التنفس.

الإصابات الصدرية: كسور الأضلاع أو الإصابات في الصدر يمكن أن تسبب ألمًا حادًا في المنطقة المصابة.

5. أسباب نفسية

التوتر والقلق: القلق يمكن أن يسبب ألمًا في الصدر بسبب التوتر العضلي أو الزيادة في معدل ضربات القلب، ويشعر الشخص وكأن الألم يأتي من القلب.

نوبات الهلع: قد تسبب نوبات الهلع ألمًا في الصدر بسبب تسارع نبضات القلب، وضيق التنفس، والشعور بالاختناق.

متى يجب مراجعة الطبيب؟

من المهم التوجه إلى الطبيب فورًا إذا كان ألم الصدر مصحوبًا بأي من الأعراض التالية:

ألم شديد ومفاجئ.

صعوبة في التنفس.

التعرق الشديد.

ألم ينتشر إلى الذراع، الظهر، الفك، أو المعدة.

دوخة أو إغماء.