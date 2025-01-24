احذر.. تراكم الدهون في هذه المنطقة خطر يهدد القلب

أظهرت دراسة حديثة أن تراكم الدهون المخفية داخل عضلات الجسم يشكل خطرًا كبيرًا على الصحة، حيث يزيد من احتمالية الإصابة بنوبة قلبية.

وقد أشار الباحثون إلى أن كل زيادة بنسبة 1% في نسبة الدهون داخل العضلات ترفع من خطر الوفاة أو حدوث نوبة قلبية أو فشل في القلب بنسبة 7%.

وفي المقابل، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يمتلكون كميات أكبر من العضلات الهزيلة كانوا أقل عرضة للخطر، كما أن الدهون المخزنة تحت الجلد لم تساهم في زيادة هذا الخطر.

عوامل الخطر ووزن الجسم

بحسب موقع "هيلث داي"، كان هذا الخطر مستقلًا عن زيادة الوزن أو العوامل القلبية الأخرى المعروفة. وحذر البحث من أن الأشخاص الذين يعانون من تراكم الدهون بين عضلاتهم معرضون بشكل أكبر للوفاة نتيجة لمشاكل صحية مرتبطة بالقلب.

وقالت الباحثة الرئيسية في الدراسة، الدكتورة فيفياني تاكيتي من مستشفى بريغهام والنساء في بوسطن: "إن إدراك أن الدهون بين العضلات يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب يقدم لنا أداة جديدة لتحديد الأشخاص الأكثر عرضة للمخاطر الصحية، بغض النظر عن وزنهم."

منهجية الدراسة

في هذه الدراسة، قام الباحثون بإجراء فحوصات التصوير المقطعي المحوسب لـ 670 مريضًا كانوا يعانون من آلام في الصدر أو ضيق في التنفس. كما قاموا بقياس كميات الدهون والعضلات في مناطق مختلفة من جسم المشاركين.

لقياس كمية الدهون المخفية في العضلات، ابتكر الباحثون مقياسًا جديدًا أسموه "جزء العضلات الدهنية". وقالت تاكيتي: "الدهون بين العضلات يمكن العثور عليها في معظم عضلات الجسم، ولكن كميتها تختلف بشكل كبير من شخص لآخر."

متابعة المرضى وتحليل النتائج

تمت متابعة المرضى لمدة ست سنوات تقريبًا لمعرفة ما إذا كانوا قد توفوا أو تم نقلهم إلى المستشفى نتيجة نوبة قلبية أو فشل في القلب. وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يمتلكون كميات أكبر من الدهون في عضلاتهم كانوا أكثر عرضة للإصابة بتلف الأوعية الدموية الدقيقة التي تغذي القلب، وهي حالة تعرف باسم "خلل الأوعية الدموية الدقيقة التاجية".

ووفقًا للدراسة، ارتفع هذا الخطر بنسبة 2% مع كل زيادة بنسبة 1% في الدهون داخل العضلات. وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين لديهم مستويات عالية من الدهون داخل العضلات كانوا أكثر عرضة بشكل خاص للوفاة بسبب مشاكل قلبية، مثل النوبات القلبية وفشل القلب.

نصائح لتقليل الدهون المخفية

لتقليل تراكم الدهون المخفية في العضلات، ينصح الباحثون بتقليل استهلاك الدهون الحيوانية، التي تعتبر من المصادر الرئيسية لهذه الدهون في الجسم.