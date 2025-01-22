12 سؤالاً لتحسين الصحة العقلية يجب طرحها على الطبيب

أصدرت الأكاديمية الأمريكية لعلم الأعصاب مؤخراً مجموعة من الأسئلة التي تهدف إلى تحسين الصحة العقلية وحماية الدماغ من التدهور المعرفي. وتدعو الأكاديمية المرضى لطرح هذه الأسئلة على أطبائهم من أجل اتخاذ خطوات وقائية نحو الحفاظ على صحة عقلية أفضل.

وقد تناولت القائمة 12 عاملاً رئيسياً، تشمل النظام الغذائي، الرياضة، النوم، الجينات، والصحة العصبية، بهدف تحسين الأداء المعرفي وتجنب التدهور، وفق "مديكال نيوز توداي".

وفيما يلي بعض الأسئلة التي يُنصح بطرحها:

الأسئلة الأساسية:

النوم: هل تحصل على قسط كافٍ من النوم الذي يجعلك تشعر بالراحة؟

المزاج والصحة العقلية: هل لديك أي قلق بشأن مزاجك أو شعورك بالإجهاد؟

النظام الغذائي والمكملات: هل لديك أي مخاوف بشأن الحصول على طعام صحي وكافٍ، أو تحتاج إلى استشارة حول المكملات الغذائية والفيتامينات؟

التمارين الرياضية: هل تجد طرقاً لدمج الرياضة البدنية في حياتك اليومية؟

الدعم الاجتماعي: هل لديك تواصل منتظم مع أصدقاء أو أفراد العائلة الذين يقدمون لك الدعم؟

الوقاية من الإصابات: هل تتخذ احتياطات للوقاية من الإصابات مثل ارتداء أحزمة الأمان أو الخوذات؟

ضغط الدم: هل تواجه مشاكل في التحكم بضغط الدم، أو تحتاج إلى استشارة حول استخدام جهاز قياس الضغط في المنزل؟

العوامل الوراثية والميتابوليزم: هل تواجه صعوبة في التحكم في مستوى السكر في الدم أو الكولسترول؟ وهل هناك تاريخ عائلي لأمراض عصبية؟

القدرة على تحمل التكاليف: هل تجد صعوبة في تحمل تكلفة الأدوية اللازمة؟

اللقاحات: هل تتابع جدول اللقاحات الموصى به وتعرف ما إذا كنت بحاجة إلى أي لقاحات إضافية؟

الممارسات السلبية: هل تدخن أو تستهلك كميات كبيرة من الكحول أو تستخدم أدوية دون وصفة طبية؟ وهل تعيش في منطقة معرضة للتلوث البيئي؟

العوامل الاجتماعية والهيكلية: هل لديك أي مخاوف تتعلق بالسكن، النقل، الوصول إلى الرعاية الصحية أو الأمان الشخصي؟

العوامل ذات الأولوية:

من بين هذه الأسئلة الـ 12، حدد خبراء الصحة العصبية ثلاثة عوامل رئيسية يجب التركيز عليها: النوم، الرياضة، والتعرض للممارسات السلبية مثل التدخين أو شرب الكحول، والنظام الغذائي.

تعتبر هذه العوامل الأكثر تأثيراً على صحة الدماغ والذاكرة، حيث أن التمارين الرياضية تساعد في تقليل التوتر وتحسين النوم، الذي بدوره يعزز الانتباه والذاكرة. كما أن التغذية الجيدة تدعم النشاط العقلي والجسدي، مما يسهم في تحسين الأداء العام.