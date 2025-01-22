فوائد غير متوقعة للخصر الكبير لمرضى السكري

توصل باحثون إلى أن محيط الخصر الكبير بشكل معتدل قد يكون له تأثير إيجابي على مرضى السكري. وأظهرت دراسة شملت أكثر من 6600 مريض بالسكري أن العلاقة بين حجم الخصر ومعدلات الوفيات تتبع أنماطاً غير متوقعة، تختلف بين الرجال والنساء.

وكشف البحث أن حجم الخصر المعتدل الأكبر كان مرتبطًا بمعدلات بقاء أفضل، حيث تبين أن القياس المثالي للنساء هو 107 سم، وللرجال 89 سم.

هذه النتائج تتناقض مع التوجيهات الصحية التقليدية التي تشير إلى أن الخصر الأكبر يشكل خطرًا على الصحة، بحسب "ستادي فايندز.

وأوضح فريق البحث من مستشفى شمال جيانغسو الشعبي في الصين أن العلاقة بين حجم الخصر والوفيات تتبع منحنيات متميزة بين الجنسين: منحنى على شكل حرف "U" للنساء، حيث يزيد الخطر في القياسات الصغيرة والكبيرة، بينما يأخذ المنحنى شكل حرف "J" للرجال، حيث يزيد الخطر مع القياسات الأكبر.

وتعتبر هذه الظاهرة بمثابة "مفارقة السمنة"، إذ تشير إلى أن القياسات المثلى قد تختلف حسب الجنس وتستدعي تخصيص الإرشادات الطبية. فقد أظهرت النتائج أن النساء المصابات بالسكري لديهن أدنى خطر للوفاة عندما بلغ محيط خصرهن 107 سم، وهو قياس أكبر من المعتاد، بينما الرجال كانوا في وضع أفضل عندما بلغ محيط خصرهم 89 سم.

وأكد الباحثون أنه لكل سنتيمتر زيادة في حجم الخصر تحت النقطة المثلى، انخفض خطر الوفاة بنسبة 3% لدى النساء و6% لدى الرجال، بينما كان الخطر يزداد فوق تلك الحدود بمعدل 4% لدى النساء و3% لدى الرجال.

وتظل هذه النتائج مثيرة للاهتمام حتى بعد أخذ العديد من العوامل الأخرى مثل العمر، والتعليم، والعرق، والتدخين، والشرب، والنشاط البدني في الحسبان.