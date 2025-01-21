علماء يعدلون فيروسًا لوقف نمو السرطان

تمكن فريق من العلماء في الصين من تطوير فيروس معدل وراثيًا موجود في الطيور، والذي يساعد في جعل الخلايا السرطانية تنتج سكريات يمكن لجهاز المناعة التعرف عليها ومهاجمتها بسهولة.

تم اختبار هذا العلاج التجريبي على 23 مريضًا مصابًا بأنواع مختلفة من السرطان، مثل سرطان الثدي والرئة والجلد، والذين لم يستجيبوا للعلاجات التقليدية.

ووفقًا لصحيفة "دايلي ميل"، أظهرت جميع الحالات، باستثناء حالة واحدة، تحسنًا ملحوظًا في انكماش الأورام أو توقف نموها بعد تلقي العلاج الأسبوعي لمدة تراوحت بين 8 و12 أسبوعًا.

كيفية عمل العلاج

العلاج، الذي أطلق عليه اسم NDV-GT، يعمل من خلال تحفيز استجابة مناعية مشابهة لتلك التي تحدث عند رفض زرع الأعضاء.

وقد حصل عالم المناعة والجراح يونغ شيانج تشاو في جامعة قوانغشي الطبية في ناننينج على الفكرة بعد دراسة مرضى خضعوا لعمليات زرع أعضاء من الخنازير، وهو مجال طب تجريبي حديث.

في هذه العملية، تلتصق الأجسام المضادة بالسكريات التي توجد على أسطح خلايا الخنازير، مما يؤدي إلى رد فعل مناعي سريع ضد الأنسجة المزروعة من هنا، تساءل الدكتور تشاو ما إذا كان يمكن استخدام هذه الظاهرة لعلاج السرطان.

الفيروس المستخدم

يعتمد العلاج على فيروس نيوكاسل المعدل وراثيًا، الذي قد يكون مميتًا للطيور ولكنه لا يسبب إلا أعراضًا خفيفة أو لا يسبب مرضًا للبشر.

هذا الفيروس لا يثير استجابة مناعية قوية بمفرده، لذا قام العلماء بتعديله ليحمل جينًا ينتج إنزيمًا يدعى α 1،3-galactotransferase، والذي يغطّي الخلايا السرطانية بسكر موجود في أنسجة الخنازير.

يرتبط الجهاز المناعي بهذا السكر، مما يحفز خلايا الدم البيضاء لمهاجمة الخلايا السرطانية وتدميرها، بينما تظل الخلايا السليمة سليمة.

تم اختبار العلاج لأول مرة على 10 قرود مصابة بسرطان الكبد، حيث توفيت جميع القرود التي تلقت العلاج الوهمي في غضون 4 أشهر، في حين أن القرود التي تلقت العلاج عاشت لأكثر من 6 أشهر.

المرحلة التجريبية البشرية

في التجارب البشرية، شملت الدراسة مرضى يعانون من 8 أنواع مختلفة من السرطان، منها سرطان الكبد والمريء والمستقيم والمبيض والرئة والثدي والجلد وعنق الرحم. تم إعطاء العلاج للمرضى في مراحل متقدمة من المرض، والتي عادة ما تكون مهددة للحياة.

بعد مرور عامين من العلاج، لوحظ أن مريضين قد شهدوا انكماشًا في الأورام، رغم أنها لم تختفِ تمامًا، بينما توقف نمو الأورام لدى 5 آخرين ومع ذلك، في بعض الحالات، توقف نمو الورم لفترة لكنه استؤنف لاحقًا.