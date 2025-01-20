سرطان البروستاتا.. طبيب يحذر من 3 أعراض

يشير الدكتور إيغور أورلوف إلى أن صعوبة التبول والألم الحاد وارتفاع درجة حرارة الجسم قد تشير إلى الإصابة بسرطان البروستاتا، وعند ظهور هذه الأعراض أو بعضها يجب استشارة الطبيب المختص الذي سيحدد الفحوصات والتحاليل اللازمة ويصف العلاج المناسب، ولكن، هذه الأعراض قد تشير إلى مشكلات صحية أخرى، مثل أورام أو حصى الكلى، بحسب aif.ru.

ووفقا للطبيب، يجب على كل رجل بلغ الخمسين من العمر مرة واحدة في السنة إجراء فحص دم لمستضد البروستاتا النوعي (PSA)، ويقول: "إذا لم يكن هناك ما يزعج، فلا داعي لاستشارة طبيب المسالك البولية. ولكن يجب بالضرورة إجراء فحص دم (PSA) لأنه المؤشر الذي يشير إلى احتمال وجود ورم خبيث في غدة البروستاتا".

وتجدر الإشارة إلى أن الأمر يتعلق قبل كل شيء بالاضطرابات البولية، والبروستاتا هي غدة تحيط بالإحليل- القناة التي تنقل البول من المثانة إلى الخارج، ويمكن أن يضيق ظهور الورم الإحليل قليلا، ما قد يسبب صعوبة في التحكم في التبول، والحاجة إلى الذهاب إلى المرحاض باستمرار ليلا ونهارا، والشعور بعدم إفراغ المثانة تماما أو تسرب البول، أو وجود دم في البول، فكلها علامات يجب أن تدفعك إلى استشارة الطبيب.