5 أسباب لـ تشنجات الساق.. منها نقص الكالسيوم

كشف طبيب العظام الروسي سيرجي أجابكين وأليكسي خوخريف أن تشنجات الساق يمكن أن تحدث بسبب المجهود البدني الزائد أو الماء البارد، ولكنها في بعض الأحيان تكون من أعراض مرض.

وكشفت صحيفة "فيستي رو" الروسية أسباب تشنجات عضلة الساق وهي:

1- نقص الكالسيوم والمغنيسيوم في الجسم.

2- أمراض الأوعية الدموية في الأطراف السفلى، حيث غالبا ما تحصل هذه التشنجات على خلفية الدوالي.

3- داء السكري الذي يؤثر في الدورة الدموية الدقيقة والنبضات العصبية.

4- فتق في العمود الفقري وقد يساعد الفحص العصبي على تحديد سبب النوبات.

5- الآثار الجانبية للأدوية.