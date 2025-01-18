كيف تؤثر الساونا وحمامات البخار على صحة الرجال؟

تعد الساونا وحمامات البخار من الأماكن التي توفر الاسترخاء والراحة، مما يجعل الكثيرين يقضون فيها وقتاً طويلاً، خاصة في فصل الشتاء للتمتع بالدفء.

التأثيرات السلبية للساونا وحمامات البخار على الرجال

بحسب الدكتور باتور غونتشيكوف، أخصائي أمراض الجهاز البولي والصحة الإنجابية، يجب أن يكون الرجال واعين للتأثيرات التي قد تطرأ على خصوبتهم بسبب التعرض للحرارة المرتفعة في هذه الأماكن حيث أن الجهاز التناسلي الذكري حساس للغاية للتغيرات في درجات الحرارة، وفق gazeta.ru.

ويضيف الدكتور غونتشيكوف أن الخصيتين، المسؤولتين عن إنتاج الحيوانات المنوية، تقعان في كيس الصفن ويجب أن تكون درجة حرارتهما أقل من درجة حرارة الجسم بمقدار يتراوح بين 34 و35 درجة مئوية. لذلك، فإن الحرارة العالية قد تؤثر سلباً على جودة الحيوانات المنوية وصحة الجهاز التناسلي بشكل عام.

الساونا وحمامات البخار يمكن أن تحتوي على درجات حرارة مرتفعة قد تؤدي إلى ارتفاع حرارة الخصيتين، مما يساهم في تقليل إنتاج الحيوانات المنوية بشكل مؤقت، كما قد تؤثر على حركة الحيوانات المنوية، مما يقلل من فرص الحمل.

ومع أن التأثيرات السلبية للحرارة على الخصوبة يمكن أن تكون مؤقتة، إلا أن الأخصائي ينوه إلى أنه يمكن أن تتحسن الحالة وتعود إلى طبيعتها بعد فترة من التوقف عن التعرض لهذه الحرارة العالية.

يوصي الطبيب بعدم المكوث لفترات طويلة (بين 10 إلى 15 دقيقة) في الساونا أو حمامات البخار، مع ضرورة وجود فترات تبريد بين الجلسات لتقليل التأثيرات السلبية.