3 أعراض تشير إلى الإصابة بسرطان عنق الرحم.. انتبه لها

حث خبراء الصحة النساء على الانتباه إلى ثلاث علامات تحذيرية قد تكون دليلاً على الإصابة بسرطان عنق الرحم، أحد أكثر أنواع السرطان فتكاً.

وأشار الخبراء إلى أن اكتشاف المرض في مراحله المبكرة يمكن أن يزيد بشكل كبير من فرص البقاء على قيد الحياة.

وفقاً لتقرير في صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، يموت حوالي امرأتين في المملكة المتحدة يومياً بسبب سرطان عنق الرحم، الذي أودى بحياة شخصية التلفزيون الشهيرة جايد جودي عن عمر 27 عاماً.

يُعرف هذا السرطان غالباً بلقب "القاتل الصامت" لأنه في كثير من الأحيان تتشابه أعراضه مع مشاكل صحية أخرى أقل خطورة، مثل الدورة الشهرية الغزيرة أو التعب المستمر.

تزداد التوعية بسرطان عنق الرحم في شهر يناير من كل عام، عبر الترويج للتطعيمات والفحوصات النسائية الدورية، وهي خطوات حاسمة للكشف المبكر عن المرض.

إذا تم اكتشاف السرطان في مرحلة مبكرة، فإن فرصة النجاة لمدة خمس سنوات على الأقل تصل إلى 95%. أما إذا تم تشخيصه في مرحلة متقدمة، حيث يكون قد انتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، فإن هذه النسبة تنخفض إلى 15%.

أنجيلا سارمينتو بينتانكورت، المتخصصة الطبية في شركة myTomorrows لتكنولوجيا الرعاية الصحية، سلطت الضوء على ثلاث علامات يجب على النساء الانتباه إليها.

تشمل الأعراض: النزيف الغزير أثناء الدورة الشهرية، النزيف بين الفترات أو بعد انقطاع الطمث، والألم أثناء الجماع أو في أسفل الظهر والحوض أو أسفل البطن.

كما حذرت بينتانكورت من أن النزيف الغزير والمستمر قد يؤدي إلى شعور بالارهاق غير المعتاد ورغم أن الألم في أسفل الظهر والحوض قد يكون شائعاً أثناء الدورة الشهرية، إلا أنه يمكن أن يكون أيضاً من أعراض سرطان عنق الرحم.

من الجدير بالذكر أن التشخيص المبكر يساعد في توفير فرص أكبر للعلاج الفعّال، ولهذا يجب على النساء أن تكونن على دراية بالأعراض وتنبه الأطباء إليها إذا ظهرت.