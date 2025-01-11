منتجات تضر بالأسنان وبدائل صحية لها احرص عليها

الأطعمة التي نتناولها يمكن أن تؤثر بشكل سلبي على صحة أسناننا، مثل الكربوهيدرات البسيطة التي توجد في البسكويت والكعك ورقائق البطاطس والوجبات الخفيفة.

توضح طبيبة الأسنان ماريا ميخائيلوفا: "عندما نولي اهتمامًا كافيًا بنظافة الأسنان، فإن هذه المنتجات لا تسبب ضررًا كبيرًا.

لكن إذا لم نتبع ممارسات نظافة الفم بشكل جيد، فإن بقايا الطعام تلتصق بمينا الأسنان وتتشكل لويحات سنية، مما يخلق بيئة مثالية لتكاثر البكتيريا المسببة للتسوس".

ولتقليل الأضرار التي قد تسببها هذه الأطعمة، يمكن استبدالها بأطعمة أكثر أمانًا على الأسنان، مثل الفواكه والمكسرات، والشوكولاتة الداكنة باعتدال، والخضروات مثل الجزر والكرفس، أو حتى الفشار غير المضاف إليه الزبدة أو الملح.

وأوضحت أيضًا أن الكحول له تأثير سلبي على صحة الفم: "الإفراط في تناول الكحول يؤدي إلى جفاف الفم، مما يقلل من إفراز اللعاب. والعاب الفم يحتوي على خصائص معدنية تحمي مينا الأسنان وتساعد في منع التسوس. وعندما ينخفض مستوى اللعاب، تصبح الأسنان عرضة بشكل أكبر للتسوس".

ولتجنب هذه المشكلة، يُفضل استبدال المشروبات الكحولية بالمشروبات غير الكحولية أو الماء العادي.

أما بالنسبة للحمضيات مثل الليمون والبرتقال واليوسفي، فهي تحتوي على أحماض وسكريات قد تضر بالأسنان. الأحماض تؤدي إلى تآكل مينا الأسنان، بينما تعمل السكريات على توفير بيئة مثالية للبكتيريا المسببة للتسوس، مما يعزز من تأثير الأحماض على الأسنان.

لذلك، يُفضل تناول فواكه أكثر حيادية مثل التفاح والموز والكمثرى. لكن هذا لا يعني أنه يجب استبعاد الحمضيات من النظام الغذائي تمامًا.

وأخيرًا، هناك مجموعة من التدابير التي تساعد في الحفاظ على صحة الأسنان على المدى الطويل، وأهمها اتباع قواعد نظافة الفم، مثل تنظيف الأسنان مرتين يوميًا باستخدام الفرشاة والخيط، بالإضافة إلى زيارة طبيب الأسنان بشكل دوري لإجراء الفحوصات الوقائية.

كما يُنصح بتناول الأطعمة التي تدعم صحة الأسنان مثل الأطعمة الصلبة التي تساعد في تنظيف المينا بشكل طبيعي والأطعمة الغنية بالكالسيوم والفوسفور مثل منتجات الألبان والأسماك والمكسرات.