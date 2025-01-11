أطعمة يجب تجنبها لتقليل آلام الظهر والمفاصل.. احرص عليها

تعتقد خبيرة التغذية الدكتورة إميلي كارتر أن بعض الأطعمة الشائعة التي نتناولها في فصل الشتاء قد تسهم في زيادة التهاب المفاصل. وتشير كارتر، مديرة مركز "ليف فورفر هيلث" في فلوريدا، إلى أن التغذية تلعب دورًا مهمًا في التحكم في الالتهاب، الذي يعد العامل الأساسي في آلام المفاصل، وخاصة في حالات التهاب المفاصل.

وفيما يلي أبرز خمسة أطعمة توصي الدكتورة كارتر بتقليل تناولها أو تجنبها تمامًا للحصول على مفاصل أكثر صحة:

1. اللحوم المعالجة والنقانق

رغم نكهتها الغنية، تحتوي اللحوم المعالجة والنقانق على مركبات ضارة مثل منتجات التحلل السكري المتقدم (AGEs) والمواد الحافظة مثل النترات. هذه المركبات تساهم في زيادة الالتهاب في الجسم.

2. الكربوهيدرات المكررة

تشير الدراسات إلى أن بعض الكربوهيدرات مثل الخبز الأبيض والمعجنات يمكن أن تؤدي إلى زيادة آلام أسفل الظهر. كما أن الالتهاب الناجم عن هذه الكربوهيدرات يمكن أن يساهم في زيادة الوزن، مما يزيد الضغط على المفاصل.

3. المشروبات والحلويات السكرية

من الكاكاو المحلى بالكريمة المخفوقة إلى الحلويات التي تكثر في فصل الشتاء، يعد السكر من المساهمين الرئيسيين في زيادة الالتهابات.

4.الأطعمة المقلية

رغم مغرياتها، الأطعمة المقلية مثل رقائق البطاطس وحلقات البصل تحتوي على دهون متحولة، وهي نوع من الدهون التي تزيد من الالتهاب. هذه الدهون لا تؤدي فقط إلى تفاقم آلام المفاصل، بل تزيد أيضًا من خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل القلب والسكري.

5. منتجات الألبان

تحتوي منتجات الألبان على بروتين يُسمى "الكازين"، الذي قد يساهم في حدوث الالتهاب.