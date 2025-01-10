ماذا يحدث لمريض السكري عند تناول لحم الأرانب

لحم الأرانب يُعتبر خيارًا جيدًا نسبيًا لمرضى السكري، وذلك لعدة أسباب، لكن يجب الانتباه لبعض النقاط.

محتوى البروتين العالي

أكد أحمد صلاح إن لحم الأرانب غني بالبروتين، وهو عنصر غذائي مهم جدًا لمرضى السكري. يساعد البروتين على الشعور بالشبع، وبالتالي التحكم في الشهية وتجنب ارتفاع مستويات السكر في الدم الناتج عن تناول الكربوهيدرات بكميات كبيرة. كما أن البروتين لا يرفع مستويات السكر في الدم بشكل مباشر مثل الكربوهيدرات.

محتوى الدهون المنخفض

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية لمصراوي، إن لحم الأرانب قليل الدهون نسبيًا، خاصةً إذا تم إزالة الجلد قبل الطهي، تناول كميات أقل من الدهون المشبعة يُساعد في التحكم في مستويات الكوليسترول في الدم، وهو أمر مهم لمرضى السكري الذين هم أكثر عرضة لمشاكل القلب والأوعية الدموية.

محتوى الكوليسترول المنخفض

بالمقارنة مع بعض أنواع اللحوم الحمراء الأخرى، يحتوي لحم الأرانب على نسبة أقل من الكوليسترول، مما يجعله خيارًا صحيًا أكثر لمرضى السكري.

محتوى الصوديوم المنخفض

يحتوي لحم الأرانب على نسبة منخفضة من الصوديوم، وهو أمر مهم لمرضى السكري الذين يعانون أيضًا من ارتفاع ضغط الدم.

النقاط التي يجب الانتباه إليها

يجب طهي لحم الأرانب بطرق صحية، مثل الشوي أو السلق ، وتجنب القلي العميق الذي يزيد من محتوى الدهون والسعرات الحرارية.

الاعتدال مهم في تناول أي نوع من الطعام، بما في ذلك لحم الأرانب، يجب على مرضى السكري مراقبة أحجام الحصص الغذائية لتجنب أي ارتفاعات غير مرغوبة في مستويات السكر في الدم.

يجب الانتباه إلى كمية الصوديوم في التوابل والبهارات المستخدمة في طهي لحم الأرانب، يُفضل استخدام الأعشاب الطازجة والتوابل الطبيعية لتقليل كمية الصوديوم.

فوائد لحم الأرانب لمرضى السكري

غني بالبروتين.

قليل الدهون.

قليل الكوليسترول.

قليل الصوديوم.

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