5 علامات غريبة تشير إلى شعور بالخوف داخل جسمك.. انتبه

الشعور بالخوف هو استجابة طبيعية للتهديد أو الخطر المُدرك، ولكن في بعض الأحيان قد يظهر الخوف بشكل خفي من خلال علامات جسدية غريبة قد لا نربطها مباشرةً بالشعور بالخوف.

وبحسب ما ورد عبر timesofindia 5 علامات غريبة قد تشير إلى شعور بالخوف داخل جسمك

1- مشاكل في الجهاز الهضمي

قد يتسبب الخوف والقلق في مشاكل هضمية مثل آلام المعدة، والغثيان، والإسهال أو الإمساك، وحتى متلازمة القولون العصبي. يُعرف هذا الارتباط باسم "محور الدماغ والأمعاء"، حيث يؤثر التوتر النفسي على الجهاز الهضمي.

2- تغيرات في الجلد

قد يظهر الخوف على شكل مشاكل جلدية مثل الطفح الجلدي، والحكة، وظهور حب الشباب، أو حتى تفاقم حالات جلدية موجودة مسبقًا مثل الصدفية أو الإكزيما.

3- تغيرات في الشهية

قد يؤدي الخوف إلى فقدان الشهية أو زيادتها بشكل ملحوظ، بعض الأشخاص قد يفقدون الرغبة في تناول الطعام تمامًا عند الشعور بالخوف، بينما يلجأ آخرون إلى تناول كميات كبيرة من الطعام كوسيلة للتعامل مع التوتر.

4- صعوبة التركيز والذاكرة

قد يتسبب الخوف والقلق في صعوبة التركيز وتشتت الانتباه، بالإضافة إلى مشاكل في الذاكرة قصيرة المدى، قد تشعر بأن ذهنك مشوش أو أنك لا تستطيع تذكر الأشياء بسهولة.

5- آلام وأوجاع غير مبررة

قد يظهر الخوف على شكل آلام وأوجاع في العضلات والمفاصل، خاصةً في الرقبة والكتفين والظهر، قد تشعر بتوتر عضلي أو تشنجات أو صداع.

اقرأ أيضًا:

في 24 ثانية.. عصابة تسرق متجر آبل بهذه الطريقة – فيديو

4 أبراج فلكية دائما معرضة للعين والحسد.. "مابيلحقوش يفرحوا"

12 علامة تكشف إصابتك بمرض السكري.. لا تهملها

هذا ما يحدث لجسمك ومعدتك عند تناول البرتقال.. مفاجأة

بعد وفاة شخص وإصابة اثنين.. احذر من خطر قاتل في منزلك