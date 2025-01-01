احذر.. أعراض مبكرة تكشف الإصابة بـ سرطان الرئة

كتب – سيد متولي

يمكن لبعض الأعراض المبكرة التي يعاني منها الأشخاص أن تكشف الإصابة بسرطان الرئة، وهو سبب رئيسي لحالات الوفاة بالسرطان حول العالم، كما أن المدخنون أكثر عرضة للإصابة.

أسباب سرطان الرئة

ويبدأ سرطان الرئة عندما تحدث تغيرات على الحمض النووي لخلايا الرئة، حيث يحمل الحمض النووي للخلايا التعليمات التي توجه الخلية بما يجب فعله، كما يعطي تعليمات بالنمو والتكاثر بمعدل ثابت، وهذه التغيرات فى الحمض النووي تعطى تعليمات مختلفة في الخلايا السرطانية وتوجهها لإنتاج الكثير من الخلايا بسرعة، بحسب مايو كلينك.

عوامل الخطر

التدخين

التعرض للتدخين السلبي

العلاج الإشعاعي السابق

التعرض لغاز الرادون

التعرض للمواد المسببة للسرطان

أعراض مبكرة لسرطان الرئة

قد لا يسبب سرطان الرئة أعراضًا في مراحله المبكرة، ولكن قد تظهر بعض العلامات، مثل:

السعال المتكرر.

ألم في الصدر.

سعال مصحوب بدم، ولو بكمية قليلة.

بحة في الصوت.

ضيق التنفس.

الأزيز.

ألم في العظام.

الصداع.

فقدان الوزن.

تورم في الوجه أو الرقبة.





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