كتبت- شيماء مرسي

كشف أخصائي التغذية البريطاني تيم سبيكتور أن تناول زيت الزيتون قد يسهم في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية وسرطان الثدي.

ونصح خبير التغذية الأشخاص بإضافة زيت الزيتون إلى وجباتهم الغذائية ولكن ليس أثناء الطهي، ما يشير إلى أنه من الأفضل تقديمه في شكله الخام على سبيل المثال تتبيل الطعام أو كبديل للزبدة، بحسب ما ذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وبالرغم من أن تسخين زيت الزيتون يمكن أن يتسبب في فقدانه لبعض العناصر الغذائية، إلا أنه يعزز القيمة الغذائية للطعام الذي يستخدم معه.

ويعد أفضل نوع لصحتك هو زيت الزيتون البكر الممتاز.

وأوضح تيم أن التعرض للضوء يمكن أن يؤدي إلى تحلل الزيت بمرور الوقت.

وأضاف: "يوجد 36 مادة بوليفينول معروفة في زيت الزيتون البكر الممتاز، حيث ثبت أنها تحسن صحة القلب والأوعية الدموية ومستويات السكر في الدم والجهاز المناعي وتقلل من مخاطر الالتهابات والأمراض المزمنة".كنز في بيتك.. طعام يحمي من السكتة الدماغية وسرطان الثدي.











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