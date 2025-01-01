تظهر أثناء تناول الطعام.. 5 علامات تشير إلى سرطان الكبد

كتبت- آلاء نبيل:

سرطان الكبد هو مرض خطير يمكن أن يظهر من خلال مجموعة متنوعة من الأعراض، بعضها يكون ملحوظًا بشكل خاص أثناء تناول الطعام، ويجهله البعض.

وبحسب ما ذكره موقعا Cancer وWebMD، إليك أبرز العلامات التي تكشف عن سرطان الكبد وتظهر خلال تناول الطعام:

فقدان الشهية

تشعر بفقدان مفاجئ وغير مبرر للرغبة في تناول الطعام.

الشعور بالامتلاء السريع

حتى بعد تناول كميات صغيرة من الطعام، تشعر بأن معدتك ممتلئة تمامًا.

الغثيان والقيء

تعاني من الغثيان المستمر أو القيء المتكرر، خاصة بعد تناول الطعام.

آلام في البطن

تشعر بألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن، حيث يقع الكبد، وتحديدًا بعد تناول الطعام.

تغير في مذاق الطعام

تجد أن الأطعمة التي كنت تستمتع بها سابقًا أصبحت ذات طعم غير محبب لك.

علامات أخرى قد تصاحب هذه الأعراض:

فقدان الوزن دون أي سبب واضح.

- الإصابة باليرقان، وهو عبارة عن اصفرار الجلد وبياض العينين.

- الشعور بالتعب والإرهاق حتى بعد الراحة الكافية.

- تغير لون البراز إلى اللون الفاتح.

- تغير لون البول ويصبح داكنًا.

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