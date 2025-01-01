4 علامات تكشف عن إصابتك بالتهاب القولون العصبي

كتبت- نرمين ضيف الله

أصوات البطن هي واحدة من الظواهر الشائعة التي يعاني منها الكثيرون، ويمكن أن تكون علامة على وجود حالات صحية متعددة، بما في ذلك التهاب القولون العصبي.

ويُنتج التهاب بطانة المعدة غالبًا عن الإصابة بالبكتيريا نفسها المسببة لمعظم قُرح المعدة، أو نتيجة المداومة على تناول بعض مسكنات الألم.

ووفقًا لما ذكره موقع "مايو كلينك"، فإن التهاب القولون العصبي هو اضطراب مزمن يؤثر على الأمعاء، مسببًا مجموعة مزعجة من الأعراض التي تختلف في شدتها وتأثيرها من شخص لآخر.

تشمل الأعراض ما يلي وفقًا لموقع "مايو كلينك":

تقلصات البطن.

تغيرات في حركة الأمعاء.

فقدان الشهية.

الشعور بعدم الراحة.

أما التهاب المعدة فيحدث في بطانتها، حيث تعمل بطانة المعدة كحاجز مبطن بالمخاط لحماية جدار المعدة، ويؤدي ضعف هذا الحاجز أو إصابته إلى السماح للعصارات الهضمية بإتلاف بطانة المعدة، ما يسبب الالتهاب.

عوامل الخطر

العدوى البكتيرية.

الاستخدام المنتظم لمسكنات الألم.

التقدم في العمر.

الإفراط في تناول المشروبات الغازية.

التوتر.

المضاعفات

إذا تُرك التهاب المعدة دون علاج، فقد يؤدي إلى قرحة المعدة ونزيفها، وفي حالات نادرة، يمكن أن تزيد بعض أشكال التهاب المعدة المزمن من خطر الإصابة بسرطان المعدة.

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