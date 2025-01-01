يمكن رصدها في مرآة الحمام.. علامات مبكرة لـ قصور القلب

حث خبير بريطاني على الانتباه لعلامات قصور القلب القاتل التي يمكن رصدها في مرآة الحمام، وفي حين يربط العديد من الأشخاص مشاكل مثل ضيق التنفس وألم الصدر بهذه الحالة، يقول الأطباء إن بإمكان التغييرات التي تطرأ على الوجه أن تكون مؤشراً موثوقاً به.

العلامات

وأوضح الدكتور دونالد جرانت، طبيب عام ومستشار سريري كبير في "ذا إندبندنت فارماسي" أن الوجه المتورم، أو المحمر، أو الرمادي، كلها علامات دالة على أن القلب لا يضخ ما يكفي من الدم المؤكسج حول الجسم، وقال: "إن فهم العلامات الدالة على أن القلب لا يعمل بشكل صحيح قد يكون الفارق بين الحياة والموت".

وعادة ما تتطوّر حالة قصور القلب لأن العضو أصبح متيبساً أو ضعيفاً للغاية، وبحسب "دايلي ميل"، في حين أنه لا يمكن علاج المرض، تستطيع العلاجات والتدخلات في نمط الحياة تخفيف الأعراض وتحسين نوعية الحياة.

ومع ذلك، غالباً ما يتم الخلط بين علامات قصور القلب وحالات أخرى، مثل: الربو أو المشاكل الهرمونية، ما يعني أن المرضى يصلون إلى العلاجات في وقت متأخر جداً عندما يتقدم المرض.

تورّم منتصف الوجه

وقال جرانت إن أول تغيير في المظهر يجب الانتباه إليه هو التورم في منتصف الوجه.

ويشير هذا إلى احتباس السوائل، المعروف طبياً باسم الوذمة، والذي يحدث عندما لا يتم ضخ الدم إلى الكلى بشكل صحيح، مما يجعل من الصعب على العضو إزالة الملح والماء.

وأضاف جرانت: "تغير اللون هو علامة كبيرة أخرى". "يشمل ذلك الشفاه الزرقاء والجلد الرمادي على الوجه، وكلاهما يشير إلى ضعف تدفق الدم والدورة الدموية التي قد تنبع من انخفاض مستويات الأكسجين في الدم".

ويعتبر احمرار الوجه علامة أخرى، لأن الوجه مؤشر على ارتفاع ضغط الدم وهو عامل خطر رئيسي لقصور القلب، ويؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى تمدد الأوعية الدموية تحت الجلد، مما يؤدي إلى ظهور لون أحمر في الوجه.