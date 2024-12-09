لماذا تشعر بالبرد أكثر من غيرك؟.. 8 أسباب غير متوقعة

كتبت- أسماء العمدة:

يشعر بعض الأشخاص بالبرد أكثر من غيرهم لأسباب مختلفة ومتنوعة، قد تكون بيولوجية أو مرتبطة بنمط الحياة أو حتى عوامل نفسية.

ووفقًا لما ورد عبر موقع healthline، إليك بعض الأسباب الشائعة التي لجسمك في الشتاء.

1- أسباب بيولوجية

التمثيل الغذائي

الأشخاص الذين لديهم معدل أيض مرتفع يحرقون سعرات حرارية أكثر، ما يجعلهم يشعرون بالدفء بشكل طبيعي، بينما الأشخاص الذين لديهم معدل أيض منخفض قد يشعروا بالبرد بسهولة أكبر.

2- الدهون البنية

الدهون تؤدي دورًا مهمًا في الحفاظ على درجة حرارة الجسم. الأشخاص الذين لديهم نسبة أقل من الدهون البنية قد يكونون أكثر عرضة للشعور بالبرد.

3- الدورة الدموية

أي مشكلة في الدورة الدموية، مثل مرض رينود، يمكن أن تجعل الأطراف تشعر بالبرودة والتخدير.

4- الهرمونات

بعض الهرمونات، مثل هرمون الغدة الدرقية، تلعب دورًا في تنظيم درجة حرارة الجسم. أي خلل في هذه الهرمونات يمكن أن يؤثر على الشعور بالبرد.

5- العمر

مع تقدم العمر، تقل قدرة الجسم على تنظيم درجة حرارته، مما يجعل كبار السن أكثر عرضة للشعور بالبرد.

أسباب متعلقة بنمط الحياة

قص بعض الفيتامينات والمعادن، مثل الحديد وفيتامين ب12، يمكن أن يؤدي إلى الشعور بالبرد.

النشاط البدني

الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بانتظام يحرقون سعرات حرارية أكثر ويحافظون على درجة حرارة أجسامهم بشكل أفضل.

الملابس

ارتداء الملابس المناسبة للطقس يساعد على الحفاظ على الدفء.

فئات أكثر عرضة للشعور بالبرد

النساء

تشعر النساء بالبرد أكثر من الرجال بسبب اختلافات في التكوين الجسدي والهرمونات.

الأشخاص كبار السن

تقل قدرة الجسم على تنظيم درجة حرارته مع تقدم العمر.

الأشخاص النحيفون

الأشخاص الذين لديهم نسبة دهون أقل في الجسم يفقدون الحرارة بشكل أسرع.

الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة

مثل مرض السكري، وأمراض الغدة الدرقية، وأمراض القلب.