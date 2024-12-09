هل تسبب الأمراض الفيروسية تساقط الشعر؟

تشير الدكتورة ماريانا نزاروفا أخصائية الأمراض الجلدية والتجميل إلى أن الشعر الجميل واللامع والكثيف من علامات الجمال والشباب والصحة، لذلك تساقط الشعر يقلق الرجال والنساء.

ووفقا لها، طبيعيا يمكن أن تتساقط 60 - 100 شعرة يوميا، وهذه العملية غير مرئية عادة، ولكن إذا زادت كمية الشعر المتساقط، فقد يكون السبب مرضا، وبصورة خاصة الأمراض الفيروسية، واستنادا إلى ذلك فإن ارتفاع حرارة الجسم إلى 38.5 درجة قد يسبب تساقط الشعر بعد 2-3 أشهر، بحسب صحيفة "إزفيستيا".

وتقول: "يمكن أن تسبب التغيرات في مستوى الهرمونات تساقط الشعر أيضا. ويحصل هذا على خلفية أمراض الغدة الدرقية، والتغيرات في مستوى الهرمونات الجنسية، وكذلك الظروف الفسيولوجية، مثل المراهقة، وفترة ما بعد الولادة، والشيخوخة".

ووفقا لها، يمكن أن يتساقط الشعر بسبب نقص الفيتامينات، وانخفاض مستوى البروتين والعناصر المعدنية، وفقر الدم بسبب نقص الحديد، والأمراض الجلدية - التهاب الجلد الدهني، والالتهابات الفطرية في فروة الرأس، والذئبة الحمامية الجهازية وغيرها. والإجهاد الذي يحفز إنتاج الهرمونات المسببة لتشنج الأوعية الدموية الطرفية، ما يؤثر سلبا على تغذية بصيلات الشعر ويؤدي إلى تساقط الشعر.

وتقول: "كما يمكن أن يسبب تناول بعض الأدوية وخاصة مضادات الحيوية ومضادات الاكتئاب ومستحضرات تحتوي على فيتامين А ومضادات الاستروجين وغيرها تساقط الشعر أيضا".

وتوصي الطبيبة في حالة تساقط الشعر بعدم القلق والذعر لأنها تفاقم المشكلة أكثر، وبدلا من ذلك مراجعة طبيب أخصائي الذي يشخص السبب ويصف العلاج المناسب.