هذا النوع من السكر خطر على مرضى السرطان.. لن تتخيل أضراره

وكالات

أظهرت أبحاث جديدة أن السكر المعروف باسم الفركتوز قد يساهم في تغذية الخلايا السرطانية، مما يعزز نمو الأورام.

ويعتمد الكبد على الفركتوز، وهو عنصر غذائي شائع في عصرنا الحالي، حيث يُحول هذا السكر إلى مغذيات تساعد الخلايا السرطانية على النمو.

وفقًا لدراسة أُجريت في جامعة واشنطن، يُعتبر الفركتوز أحد المصادر المحتملة للطاقة التي تعتمد عليها الأورام السرطانية في تكاثرها.

وفي حين أن الفركتوز موجود في معظم الأطعمة المتاحة، فإن شراب الذرة عالي الفركتوز، الذي يُستخدم بكثرة في صناعة الأغذية، يُعدّ من أبرز مصادره.

وهذا السكر لا يقتصر على الحلوى والكعك، بل يوجد أيضًا في أطعمة مثل صلصات المعكرونة، وصلصات السلطة، وحتى الكاتشب.

وأشار جاري باتي، كبير الباحثين في الدراسة، إلى أن الفركتوز يتحول في الجسم إلى دهون عبر الكبد، وهذه الدهون تُستهلك بعد ذلك من قبل الخلايا السرطانية.

في حين أن السكريات الأخرى مثل الغلوكوز يتم استقلابها في كافة أنحاء الجسم، يختلف الفركتوز حيث يُعالج فقط في الأمعاء الدقيقة والكبد، ما يجعله أكثر تأثيرًا على الأورام السرطانية.

وبدأت الدراسة بفحص طريقة استقلاب الفركتوز في الخلايا السرطانية، حيث تبين أن هذه الخلايا لا يمكنها استخدامه بالطريقة نفسها التي تستخدم بها الجلوكوز لبناء مكونات خلوية جديدة مثل الحمض النووي.

إلا أنه بمجرد أن يتحول الفركتوز في الكبد إلى دهون تُعرف باسم "ليسوفوسفاتيديل كولين"، تصبح الخلايا السرطانية قادرة على امتصاصها واستخدامها للنمو.

وتُظهر هذه الأبحاث أهمية الحد من تناول الفركتوز كإحدى الطرق الممكنة لمحاربة السرطان.