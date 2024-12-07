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نوع من الشوكولاتة يقلل خطر الإصابة بالسكري بنسبة 21%.. مفعوله مذهل

04:00 ص السبت 07 ديسمبر 2024

الشوكولاتة الداكنة

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وكالات

خلصت دراسة جديدة إلى أن تناول قطع من الشوكولاتة الداكنة خمس مرات أسبوعيًا قد يقلل من خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني بنسبة تصل إلى 21%، وفي المقابل، تبين أن تناول شوكولاتة الحليب لا يحمل نفس الفوائد الصحية.

الدراسة التي أُجريت باستخدام بيانات من ثلاث دراسات طويلة المدى شملت نحو 192,000 شخص، أكدت أن تناول 28.3 غرام من الشوكولاتة الداكنة في الأسبوع يُحسن من قدرة الجسم على التعامل مع الأنسولين، ما يساهم في خفض خطر الإصابة بالسكري.

كما أظهرت الدراسة أن الذين يتناولون الشوكولاتة الداكنة بشكل منتظم، وخاصة تلك التي تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو، يكونون أقل عرضة للإصابة بهذا المرض بنسبة 21% مقارنة بمن لا يتناولونها.

وذكرت الدراسة أن الأنواع المختلفة من الشوكولاتة، مثل الداكنة، والحليب، والبيضاء، تختلف في تركيبتها من حيث نسبة الكاكاو والسكر، وهو ما يؤثر على العلاقة بينها وبين خطر الإصابة بالسكري.

الشوكولاتة الداكنة داء السكري خطر الإصابة بالسكري
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