قنابل موقوتة للكلى.. أطعمة احذر تناولها على الريق ترفع ضغط الدم

كتبت- أسماء مرسي:

النظام الغذائي السليم أمر ضروري في السيطرة والحفاظ على صحة الكلى، وهناك بعض الأطعمة التي تزيد من الضغط على الكلى وتفاقم حالتها، خاصة عند تناولها على الريق، وفقا لموقع "verywellhealth".

الطماطم

رغم قيمتها الغذائية العالية، إلا أن الطماطم تحتوي على نسبة مرتفعة من البوتاسيوم، وهو معدن ضروري للجسم، لكن تراكمه في الدم يسبب مشاكل صحية لمرضى الكلى، مثل زيادة خطر الإصابة بحصوات الكلى.

منتجات الألبان

تعتبر منتجات الألبان مصدرا ممتازا للكالسيوم والبروتين، ولكنها تحتوي أيضا على نسبة عالية من الفوسفور والبوتاسيوم، وهو أمر خطر لمرضى الكلى.

الفول

غني بالبروتينات والألياف، لكنه يحتوي أيضا على نسبة عالية من الفسفور، لذا، الإفراط في تناول الفول، خاصة على الريق، قد يزيد من الضغط على الكلى.

رقائق البطاطس والمقرمشات

تحتوي الوجبات الخفيفة مثل رقائق البطاطس والمقرمشات على نسبة عالية من الصوديوم، ما يزيد من احتباس السوائل في الجسم ويرفع ضغط الدم، ما يزيد من الضغط على الكلى.

المخللات

بفضل احتوائها على نسبة عالية من الصوديوم، ما يجعلها غير مناسبة لمرضى الكلى.

الإفراط في تناولها يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وتراكم السوائل في الجسم.