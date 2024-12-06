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هل يؤثر وزن الأب على المولود؟

04:44 ص الجمعة 06 ديسمبر 2024

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اكتشف باحثون برازيليون علاقة غير متوقعة بين وزن الأب ونمو الجنين، فكلما زاد وزن الأب، قل وزن الطفل عند الولادة ومحيط رأسه.

وتشير الدراسة إلى أن زيادة وزن الأب قد تؤدي إلى تغييرات وراثية تؤثر سلبًا على نمو الجنين، وفقًا لموقع "مديكال إكسبريس".

وأوضح الباحثون أن هذه النتائج تؤكد أهمية دور الأب في صحة الجنين، وأن الحفاظ على وزن صحي قبل الحمل وبعده ليس مسؤولية الأم وحدها، فالأب، من خلال تعديل نمط حياته، يمكنه المساهمة في ضمان نمو صحي لطفله.

وأشارت الدراسة إلى أن وزن الولادة يعد مؤشراً حيوياً لصحة الطفل على المدى الطويل، حيث يرتبط الوزن المنخفض أو المرتفع بزيادة خطر الإصابة بأمراض مزمنة في المستقبل.

مولود لأب حيط الرأس
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