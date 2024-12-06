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5 مشروبات تتحكم مستويات الكوليسترول في الدم

12:00 م الجمعة 06 ديسمبر 2024

مشروبات

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هناك العديد من المشروبات الطبيعية التي يمكن أن تساعد في التحكم في مستويات الكوليسترول، وفقًا medicalxpress.

إليك 5 مشروبات للتحكم بمستويات الكوليسترول في الجسم

الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على تقليل الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة الكوليسترول الجيد (HDL).

القهوة السوداء

أن القهوة السوداء قد تزيد من نسبة الكوليسترول الجيد وتقلل من الالتهاب.

عصير الطماطم

الطماطم غنية بـ الليكوبين، وهو مضاد للأكسدة قوي يحمي القلب ويقلل من الكوليسترول الضار.

عصير الرمان

يحتوي الرمان على مضادات الأكسدة التي تساعد على تقليل الالتهابات وتحسين تدفق الدم.

حليب اللوز

حليب اللوز خالي من الكوليسترول ومنخفض الدهون المشبعة، مما يجعله بديلاً صحياً للحليب كامل الدسم.

الكوليسترول مشروبات
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