انتبه.. هذا ما يحدث عند مزج العسل الشاي الساخن

صحيح أن الحرارة العالية يمكن أن تحول بعض السكريات في العسل إلى HMF، ولكن الكميات التي تتكون عادةً من هذا المركب عند إضافة العسل إلى الشاي الساخن تكون ضئيلة جدًا ولا تشكل خطراً على الصحة.

فقدان بعض الفوائد

ووفقا لموقع news18، قد يؤدي تسخين العسل إلى فقدان بعض خصائصه المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات، والتي تعتبر من أهم فوائده الصحية.

ما هو الحل الأمثل؟

إضافة العسل بعد تبريد الشاي قليلاً

من الأفضل إضافة العسل إلى الشاي بعد أن يبرد قليلاً، أي عندما تكون درجة حرارته دافئة وليس ساخنة جدًا.

الاستمتاع بفوائد العسل بطرق أخرى

يمكنك الاستمتاع بفوائد العسل عن طريق إضافته إلى الأطعمة الباردة، مثل الزبادي والسلطات، أو تناوله مباشرة.

يجب مزج العسل بالشاي الساخن لن يسبب لك ضرراً فوريًا، ولكن من الأفضل تجنب تسخين العسل لفترات طويلة أو لدرجات حرارة عالية جداً.

استمتع بفوائد العسل الرائعة من خلال تناوله بطرق مختلفة للحفاظ على أكبر قدر ممكن من العناصر الغذائية فيه.