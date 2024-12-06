ما الذي يحدث للجسم في الشتاء عند تناول اليوسفي

يعتبر اليوسفي من الفواكه الشتوية المفضلة لدى الكثيرين، وذلك لما يتمتع به من طعم لذيذ وقيمة غذائية عالية، عند تناوله في فصل الشتاء، حسبما ذكر أحمد صلاح.

تقوية جهاز المناعة

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية لـ"مصراوي"، يحتوي اليوسفي على كمية كبيرة من فيتامين C، وهو مضاد للأكسدة قوي يساعد على تقوية جهاز المناعة وحماية الجسم من نزلات البرد والإنفلونزا الشائعة في فصل الشتاء.

ترطيب الجسم

يساعد اليوسفي على ترطيب الجسم، خاصة في فصل الشتاء حيث يميل الناس إلى شرب كميات أقل من الماء.

مصدر للطاقة

يوفر اليوسفي الطاقة اللازمة للجسم لمواجهة برودة الطقس.

صحة الجلد

يساهم في الحفاظ على صحة وحيوية البشرة، ويحميها من الجفاف والتلف.

صحة القلب

يساعد في خفض ضغط الدم والكوليسترول الضار، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

صحة الجهاز الهضم

يحتوي اليوسفي على الألياف الغذائية التي تساعد على تحسين عملية الهضم.

لماذا يعتبر اليوسفي مثاليًا للشتاء؟

غني بفيتامين C

كما ذكرنا سابقًا، يعد فيتامين C من أهم الفيتامينات التي يحتاجها الجسم في فصل الشتاء لتعزيز المناعة.

سهولة الهضم

يسهل هضم اليوسفي على الجسم، مما يجعله خيارًا جيدًا للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي.

متوفر بأسعار معقولة

يعتبر اليوسفي من الفواكه المتوفرة بأسعار معقولة في فصل الشتاء.