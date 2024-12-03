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ابدأ بها يومك.. 3 مشروبات لتنظيف سموم الجسم وتعزيز المناعة

01:00 م الثلاثاء 03 ديسمبر 2024

مشروبات تنظيف سموم الجسم

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كتبت- آلاء نبيل:

التخلص من السموم داخل الجسم أمرٌ مهم للغاية للوقاية من الأمراض

لذا بحسب ما ذكره موقعي NDTV وEatingwell، إليك المشروبات التي يُفضل أن تبدأ بها يومك لتنقية الجسم من السموم.

منقوع الحلبة

تناول الحلبة على الريق يساهم في التخلص من سموم الجسم، كما أنها غنية بالألياف ومضادات الأكسدة التي تعمل على تعزيز جهاز المناعة، والوقاية من خطر الإصابة بالأمراض.

عصير الليمون

يعتبر الليمون ديتوكس طبيعي للجسم، حيث يساهم في التخلص من السموم، خاصة عند تناوله في بداية اليوم، كما أنه يحتوي على فيتامين C ومضادات الأكسدة التي تجعل جهاز المناعة أكثر قوة، ويكون بمثابة درع أمام الأمراض.

منقوع الكمون

يعتبر الكمون غنيًا بالعناصر الغذائية اللازمة، كما يحتوي على خصائص مطهرة تجعله يساهم في التخلص من سموم الجسم، وهو مصدر جيد للحديد ومضادات الأكسدة التي تحمي من فقر الدم، وتعزز تدفق الدم إلى الأعضاء الحيوية، بما في ذلك جهاز المناعة لمجابهة الأمراض.الخطيرة، ويجهل البعض أن هناك بعض المشروبات القادرة على ذلك، كما أنها تعزز مناعة الجسم.

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