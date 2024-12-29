تجنبها.. 5 أخطاء شائعة في وجبة الإفطار ترفع مستويات الكوليسترول إلي السماء

كتب – سيد متولي

وجبة الإفطار مهمة للغاية، إذ أن الالتزام بها يمنح جسمك العديد من الفوائد الصحية، لكن هناك خمسة أخطاء شائعة قد تسبب ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم.

ومن المعروف أن ارتفاع نسبة الكوليسترول، عامل خطر رئيسي لأمراض القلب، لذا يجب تجنب أخطاء شائعة في وجبة الإفطار، لتجنب هذه المشكلة، بحسب موقع تايمز أوف إنديا.

تناول المشروبات السكرية

تناول العديد المشروبات السكرية مع وجبة الإفطار مثل القهوة المحلاة أو الشاي، رغم احتوائها على نسبة عالية من الدهون المشبعة والسكر، ما قد يساهم في ارتفاع نسبة الكوليسترول.

تناول الأطعمة المصنعة

تجنب الأطعمة المصنعة في وجبة الإفطار، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والصوديوم، ما يسبب زيادة نسبة الكوليسترول السيئ في الدم.

تجاهل حجم الوجبة

حجم الوجبة مهم للغاية للحفاظ على صحتك، فالإفراط في الأطعمة الصحية نفسها قد يؤدي إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

تجنب الأطعمة الغنية بالألياف

العديد من وجبات الإفطار تفتقر إلى كمية كافية من الألياف، رغم أنها ترتبط بتقليل مستويات الكوليسترول الضار في الجسم.

تناول الحبوب السكرية

قد تعتقد أن الحبوب السكرية لذيذة، لكنها مليئة بالكربوهيدرات والسكريات المكررة، ما يسبب ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية، وزيادة الكوليسترول السيئ .

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