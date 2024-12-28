احرص عليها.. طريقة جديدة لعلاج التهاب البنكرياس المزمن

بدأ فريق من جامعة فولغا للبحوث الطبية في روسيا بتجربة طريقة مبتكرة لعلاج التهاب البنكرياس المزمن. تعتمد هذه الطريقة على زراعة خلايا الغدد الصماء المعروفة بـ"جزر لانجرهانس"، في خطوة تهدف إلى تحسين حالة المرضى وتخفيف معاناتهم.

تفاصيل الطريقة الجديدة

أوضحت وزارة التعليم والعلوم الروسية أن الجراحين قاموا بإزالة البنكرياس بالكامل من جسم المرضى الذين يعانون من ألم مستمر وشديد لا يمكن تحمله.

بعد ذلك، تم تسليم البنكرياس المستأصل إلى علماء الأحياء لعزل خلايا جزر لانجرهانس.

إجراء العملية: تم تنظيف الخلايا وعزلها بعناية، ثم حقنها في الوريد البابي للكبد لدى المرضى.

الهدف: تساعد هذه الخلايا في إفراز الأنسولين وتنظيم مستويات السكر في الدم، مما يقلل من تأثير إزالة البنكرياس على توازن الجسم.

دواعي استئصال البنكرياس

يُعتبر استئصال البنكرياس إجراءً ضروريًا في بعض الحالات الحرجة، مثل الألم غير المحتمل أو خطر تطور سرطان البنكرياس. ومع ذلك، يؤدي هذا الإجراء إلى الإصابة بداء السكري البنكرياسي نتيجة نقص الأنسولين، وهو ما تسعى هذه الطريقة الجديدة إلى معالجته.

نتائج أولية

شارك في التجربة مريضان أظهرا تحسنًا ملحوظًا في الألم بعد العملية. وعلى الرغم من أن دور خلايا جزر لانجرهانس المزروعة في إفراز الأنسولين كان محدودًا حتى الآن، إلا أن الخبراء يشيرون إلى أن زراعتها في وقت مبكر قد يعزز من فعاليتها.

رأي الخبراء

صرحت ألكسندرا كاشينا، مديرة مختبر الطب التجديدي، بأن الخلايا الجزيرية تبدأ في إفراز الأنسولين بمجرد زراعتها في الكبد، مما يساعد في تنظيم مستويات الجلوكوز. لكنها أشارت إلى أن فعالية الطريقة قد تتأثر إذا كانت الخلايا مستنفدة بسبب طول فترة المرض.

آفاق مستقبلية

تعكس هذه التجربة تقدمًا مهمًا في مجال الطب التجديدي والجراحة، حيث توفر أملًا جديدًا للمرضى الذين يعانون من التهاب البنكرياس المزمن ومضاعفاته.

المصدر: تاس