الآثار الجانبية لحقن البوتوكس وكيفية تقليل المخاطر

تُعد حقن البوتوكس خيارًا شائعًا في عالم التجميل لإرخاء عضلات الوجه وتقليل ظهور التجاعيد، ولكن هذا الإجراء قد يتسبب في آثار جانبية إذا لم يُنفذ بطريقة صحيحة.

الآثار الجانبية الشائعة لحقن البوتوكس، ديلي ميل.

1الوجه المتجمد

يحدث نتيجة ضعف التحكم في تعبيرات الوجه بسبب جرعة زائدة أو سوء اختيار موضع الحقن.

2. الصداع

قد يظهر كأثر جانبي مؤقت بعد الحقن.

3. الكدمات والتورم

تظهر عادة في مواضع الحقن نتيجة تلف الأوعية الدموية السطحية.

4. تلف الأعصاب

يمكن أن يحدث إذا تم الحقن في موضع خاطئ، مما يؤدي إلى مشكلات مثل تدلي الجفون أو عدم تناسق تعبيرات الوجه.

نصائح لتجنب الآثار الجانبية

- الاعتماد على متخصص مؤهل

يجب أن يُجري الحقن طبيب تجميل أو ممرضة متخصصة تمتلك معرفة دقيقة بتشريح الوجه.

- الجرعات المناسبة

ينصح بتجنب الحقن بكميات كبيرة دفعة واحدة. يمكن تعديل الجرعة بعد أسبوعين إذا لزم الأمر.

-اختيار العيادة المناسبة

تأكد من اختيار مركز طبي معتمد لضمان الالتزام بمعايير السلامة.

كيف يمكن التعامل مع المضاعفات؟

-تدلي الجفون: يمكن تصحيحه باستخدام قطرات العين الخاصة، وعادة ما يتحسن مع زوال تأثير البوتوكس خلال 3-4 أشهر.

- تكتلات وعدم تناسق الوجه: يتم معالجتها عبر تعديل الجرعة في الجلسات اللاحقة.

حقن البوتوكس إجراء آمن إذا تم بواسطة متخصص مؤهل، مع الالتزام بالجرعات المناسبة،ومع ذلك، من الضروري توخي الحذر واتباع التوصيات الطبية لتجنب الآثار الجانبية والحصول على النتائج المرغوبة.