5 آلاف خطوة يومياً سلاح فعّال لمواجهة الاكتئاب

د ب أ

أظهرت دراسة حديثة أن المشي بمعدل 5 آلاف خطوة يومياً يمكن أن يساهم بشكل ملحوظ في تقليل أعراض الاكتئاب، مثل الشعور بالحزن، التوتر، العزلة الاجتماعية، اضطرابات النوم، فقدان الشهية، والإرهاق.

تفاصيل الدراسة

نشرت الدراسة في الدورية العلمية "Jama Network Open"، حيث قام الباحثون بتحليل نتائج 33 دراسة سابقة شملت أكثر من 97 ألف شخص من 13 دولة. استخدم المشاركون أجهزة قياس الخطوات وهواتف ذكية لتتبع نشاطهم اليومي، مع تسجيل التغيرات التي طرأت على حالتهم النفسية نتيجة ممارسة المشي.

الفوائد تزداد مع الخطوات

أوضحت النتائج أن المشي لمسافة تزيد عن 7500 خطوة يومياً قد يقلل من أعراض الاكتئاب بنسبة تصل إلى 42%.

تحسين الصحة العامة

أكد الباحثون أن الالتزام بالمشي اليومي لا يعود فقط بالفائدة على الصحة النفسية، بل يؤثر إيجابياً على الجوانب الصحية العامة. ورغم الحاجة إلى مزيد من الأبحاث للتأكد من هذه النتائج، إلا أن جعل التريض جزءاً من الروتين اليومي يعد خطوة بسيطة وفعالة لتحسين جودة الحياة.