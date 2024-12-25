خفض السعرات الحرارية يومياً خطوة فعّالة لفقدان الوزن

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أشارت أبحاث أمريكية حديثة إلى أن تقليل كمية السعرات الحرارية المستهلكة يومياً بمقدار 500 سعرة حرارية يمكن أن يكون خطوة رئيسية لتحقيق فقدان الوزن.

وفقاً للمختبر الوطني للأبحاث الطبية في الولايات المتحدة، فإن هذا النهج قد يؤدي إلى فقدان حوالي نصف كيلوغرام أسبوعياً.

معادلة بسيطة لحساب السعرات الحرارية

توصي مؤسسة "هارفارد هيلث" بحساب الاحتياج اليومي من السعرات الحرارية من خلال ضرب الوزن الحالي في الرقم 15. الناتج يمثل عدد السعرات اللازم للحفاظ على الوزن. وبالتالي، خفض 500 سعرة حرارية من هذا الرقم يومياً يمكن أن يساعد في فقدان الوزن بفعالية.

احتساب السعرات ليس كافياً

من جانبها، تؤكد سامانثا هيلر، خبيرة التغذية في معهد لانجون الصحي بجامعة نيويورك، أن حساب السعرات وحده ليس كافياً. وأوضحت أن فقدان الوزن لا يحدث بسرعة، وأن الحلول السريعة غير مجدية.

نصائح لتحقيق النجاح

توصي هيلر باتباع برامج متخصصة أو استشارة خبراء تغذية لضمان تحقيق نتائج مستدامة. وأضافت أن الهدف الأساسي ليس فقط الوصول إلى النحافة، بل الحفاظ على الصحة العامة واتباع نمط حياة يناسب كل شخص بشكل مستدام.