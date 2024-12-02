منها الشاي الأخضر.. هذه المشروبات بديلة للقهوة

تشير الدكتورة يلينا سولوماتينا خبيرة التغذية إلى أن مشروب القهوة ينتشر على نطاق واسع في العالم، ليس فقط لخصائص القهوة المنشطة، بل وأيضا لمذاقها اللذيذ.

وتقول على خلفية ما يشاع عن ارتفاع أسعار القهوة في الأسواق العالمية: "تثير القهوة الاهتمام بالدرجة الأولى بسبب الكافيين الذي يرتبط بمكونات أخرى - العفص. والأهم من ذلك، مادة البوليفينول، أي مضادات الأكسدة التي تساعدنا على البقاء شبابا وبصحة جيدة لأطول فترة ممكنة. لكن هذه المكونات لا توجد حصريا في القهوة لأن الشاي يحتوي على مادة الكافيين، ويحتوي أيضا على مادة البوليفينول، لذلك يمكن استبدال القهوة بالشاي الأخضر مثلا"، بحسب RT.

ووفقا لها، يعشق الكثيرون مشروب القهوة ليس لخصائصها المنشطة فقط، بل ولمذاقها اللذيذ أيضا.

وتقول: "يشبه طعم قهوة الهندباء مع الحليب مذاق مشروب القهوة. كما أن مشروب الكاكاو صحي ولذيذ. نعم قد يكون مذاقه أقل شبها بالقهوة، لكن من حيث الفوائد، ربما أفضل. وعموما، تحتوي حبوب الكاكاو، بالإضافة إلى الكافيين، على مكونات مختلفة تعمل على تحفيز الجهاز العصبي من ناحية، وتهدئته من ناحية أخرى، ولكن الأهم من ذلك تساهم في إنتاج هرمونات المتعة وتخفيف التوتر والتهيج.

كما يحتوي الكاكاو أيضا على نسبة كافية من الكروم، وبما أن الكثيرين يعانون من مشكلة عدم تمكنهم من التخلي عن تناول الحلويات، فإن تناول الأطعمة المحتوية على الكروم مثل الكاكاو سيساعد على تقليل رغبتهم الشديدة في تناول الحلويات".