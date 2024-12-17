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لا تشرب القهوة بعد تناول هذه الأطعمة.. أضرار كارثية

08:00 م الثلاثاء 17 ديسمبر 2024

القهوة

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كتبت- أسماء مرسي:

شرب القهوة يوميا من العادات الشائعة لدى الكثيرين، ولكن هل تعلم أن هناك بعض الأطعمة التي يفضل تجنبها بعد شرب القهوة مباشرة؟

الفواكه الحمضية

الجمع بين القهوة والفواكه الحمضية يسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي، فكلاهما حمضي بطبيعته، ما قد يزيد من حموضة المعدة ويسبب عسر الهضم والحرقة، وفقا لموقع "Health".

اللحوم الحمراء

تتميز بأنها غنية بالحديد، وهو عنصر أساسي لصحة الدم، ولكن شرب القهوة بعد تناول اللحوم الحمراء قد يقلل من امتصاص الحديد في الجسم، وذلك لأن مركبات معينة في القهوة تمنع امتصاص الحديد، ما يقلل من فوائد تناول اللحوم الحمراء.

الأطعمة المقلية

القهوة والأطعمة المقلية يشكلان مزيجا ضارا لصحة القلب، فكلاهما يرفع من مستوى الكوليسترول الضار في الدم ويقلل من مستوى الكوليسترول الجيد، ما يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

الأطعمة الغنية بالصوديوم

الإفراط في تناول الملح يرفع مستويات ضغط الدم، والقهوة، رغم أنها لا تسبب ارتفاعا حادا في الضغط عند تناولها باعتدال، إلا أنها تفاقم المشكلة عند الأشخاص الذين يعانون بالفعل من ارتفاع في ضغط الدم أو يتناولون كميات كبيرة من الملح.

القهوة الأطعمة
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