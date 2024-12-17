كيف تجعل قهوة الصباح تضبط مودك؟.. 5 نصائح مدهشة

كتب- أحمد الضبع:

يبدأ الكثير من الأشخاص يومهم بتناول قهوة الصباح لكنهم قد لا يعلمون كيف يمكن أن يؤثر هذا الفنجان بشكل إيجابي على حالتهم المزاجية ويزيد من نشاطهم طول اليوم.

وتعليقًا على ذلك، كشف الدكتور محمد سعيد، استشاري التغذية العلاجية، عن بعض النصائح المدهشة التي يمكن أن تساعد في تحسين مزاجك عند تناول قهوة الصباح.

وقال "سعيد" في تصريحات لـ"مصراوي" أنّ القهوة تحتوي على مادة الكافيين التي تعمل على تحفيز الجهاز العصبي المركزي، ما يجعل الشخص يشعر باليقظة والنشاط، ولكن هناك بعض العوامل التي يمكن أن تجعل قهوة الصباح أكثر تأثيرًا في تحسين المزاج.

تجنب تناول القهوة على معدة فارغة

وأكد استشاري التغذية العلاجية، أنّ تناول القهوة على معدة فارغة قد يسبب تهيجًا للجهاز الهضمي، ويؤدي إلى الشعور بالتوتر، ومن الأفضل تناولها بعد وجبة خفيفة لتجنب التأثيرات السلبية.

اختيار نوع القهوة المناسب

وأوضح "سعيد" أنّ القهوة السوداء الخفيفة هي الأفضل في الصباح، لأنّ نسبة الكافيين فيها تساعد على رفع مستويات الطاقة بشكل سريع، دون التأثير على الجهاز العصبي بشكل مفرط.

وأضاف استشاري التغذية العلاجية، أنّ الإضافات مثل السكر أو الكريمة تؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم، ما يتسبب في انخفاض الطاقة والشعور بالخمول لاحقًا.

تناول القهوة في وقت محدد

وبيّن أنّ أفضل وقت لشرب القهوة هو بين الساعة 8:00 و10:00 صباحًا، إذ تكون مستويات هرمون الكورتيزول (هرمون التوتر) في الجسم منخفضة، ويصبح تأثير الكافيين أكثر فاعلية.

واختتم "سعيد" بالإشارة إلى أنّ تناول القهوة ببطء وتحت ظروف هادئة يساعد على الاسترخاء ويمنح شعورًا بالسلام الداخلي، ويساهم في ضبط المزاج لبقية اليوم.