3 أطعمة تحميك من السرطان.. احرص على تناولها

السرطان مرض معقد يتأثر بعوامل عديدة، ولكن التغذية السليمة تلعب دوراً هاماً في الوقاية منه، هناك العديد من الأطعمة التي تحتوي على مركبات ومضادات أكسدة تساعد في حماية الجسم من الخلايا السرطانية وفقًا لـ timesofindia.

إليك 3 أنواع من الأطعمة التي يُنصح بتناولها بانتظام

الخضروات الورقية الداكنة

تحتوي الخضروات الورقية الداكنة مثل السبانخ والكرنب واللفت على كميات كبيرة من فيتامين K، وفيتامين C، وحمض الفوليك، ومضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الخلايا من التلف.

تساعد في تقليل خطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان، بما في ذلك سرطان القولون والمستقيم.

الثوم والبصل

يحتوي الثوم والبصل على مركبات الكبريت التي لها خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للسرطان.

تساعد في تقليل خطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان، بما في ذلك سرطان المعدة والمريء.

التوت

التوت غني بمضادات الأكسدة مثل الأنثوسيانين التي تعطي التوت لونه المميز. هذه المضادات تعمل على حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

يساعد في تقليل خطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان، بما في ذلك سرطان الفم والحلق.