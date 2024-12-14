لماذا لا ينصح بالإكثار من تناول اليوسفي؟

بالرغم من فوائد اليوسفي العديدة، إلا أن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى بعض الآثار الجانبية غير المرغوبة.

إليك بعض الأسباب التي تدعو إلى الاعتدال في تناوله، وفق لما جاء في موقع " gazeta.ru"

تقول الدكتور يفغينيا ميلنيكوفا أخصائية أمراض الجهاز الهضمي إلى أن اليوسفي يعتبر مصدرا مهما لفيتامين С. ولكن على الرغم فوائده العديدة لا ينصح بالإفراط في تناوله.

ووفقا لها، يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول اليوسفي إلى عواقب مزعجة وغير مريحة، بما فيها الحساسية.

وتوضح أن جرعة فيتامين С التي يحتاجها الجسم في اليوم هي 90 ملغ. وتحتوي حبة اليوسفي الواحدة على ما يقارب 25 ملغ من فيتامين C، أي ما يقارب ثلث الجرعة اليومية. لذلك، يوصى بتناول ما لا يزيد عن ثلاث حبات من اليوسفي يوميا.

وتبين: "يعتبر فيتامين С أحد مضادات الأكسدة القوية، ويحسن المناعة، ويشارك في تركيب الكولاجين، ويسرع تجديد الأنسجة، ويحافظ على صحة الأسنان واللثة، ولكن على الرغم ذلك يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول اليوسفي إلى عواقب مزعجة".

وتفسر أنه يمكن، أن تسبب جميع أنواع الحمضيات، بما فيها اليوسفي الحساسية التي تظهر على شكل طفح جلدي وحكة والتهاب الملتحمة والتهاب الأنف وحتى وذمة وعائية.

وتؤكد : "يحفز اليوسفي إنتاج حمض الهيدروكلوريك في المعدة، ما يثير حرقة المعدة ويسبب تفاقم مرض الجزر المعدي المريئي والتهاب المعدة والتقرحات، كما أن زيادة كمية الألياف تؤدي إلى الانتفاخ وتكون الغازات".